« N’oubliez pas les enfants » du 23 décembre 2020 : ce soir les enfants entrent en piste sur France 2

« N’oubliez pas les enfants » du 23 décembre 2020. Bonne nouvelle si vous avez aimé les éditions précédentes. La version KIDS de « N’oubliez pas les paroles » revient ce soir sur France 2 et France.TV.



Rendez-vous incontournable du jeu musical pour les fêtes de fin d’année, N’OUBLIEZ PAS LES PAROLES ENFANTS célèbre cette année sa 3e édition avec de nouveaux chanteurs en herbe prêts à tout pour faire aussi bien que leurs aînés.

« N’oubliez pas les enfants » du 23 décembre 2020 : demandez le programme

Pour cette première soirée spéciale, 8 mini-maestros, âgés de 8 à 12 ans, entrent en piste pour tenter de remporter les cadeaux de leurs rêves…

Comme les grands et dans un décor tout en couleurs, quatre duels opposants deux candidats se succèderont suivant les mêmes règles que les émissions quotidiennes. En finale, le vainqueur de chaque face-à-face tentera de remporter les cinq cadeaux qu’il a lui-même préalablement choisis.



Tubes récents mais aussi grands classiques de la chanson françaises, nos enfants chanteurs et leurs connaissances n’ont pas fini de vous surprendre ! Qui repartira les bras chargés de cadeaux ?

Pour le savoir, rendez-vous avec Valentine, Julian, Évangéline, Justy, Lyncia, Marius, Julia, Nathan et bien-sûr votre maître de cérémonie Nagui, ce soir dès 21h05 sur France 2 !

Chantez avec Nagui et les enfants ce soir sur France 2. Et surtout n’oubliez pas de réagir et de commenter l’émission sur Twitter via le hashtag #NOPLE

