« Lego Masters » du 23 décembre 2020 : ce soir émission n° 1 sur M6

« Lego Masters » du 23 décembre 2020. C’est parti pour « Lego Masters » ! Ce soir sur M6 découvrez un jeu pas comme les autres : les candidats auront en effet pour mission de construite de spectaculaires créations en briques.



« Lego Masters » du 23 décembre 2020 : ce soir émission n°1

« Lego Masters » comment ça marche ? Quel est le principe de concours hors-norme ?

« Lego Masters » c »est 8 équipes de 2 candidats qui vont s’affronter dans une compétition inédite, en construisant de spectaculaires créations en briques. Lego Masters va ainsi réunir petits et grands devant la réalisation de fresques impressionnantes, où se mêleront créativité, imaginaire, stress, mais aussi émerveillement et humour.

Chaque soirée de Lego Masters est composée de deux épreuves : dans chaque épreuve, il faudra convaincre au mieux les brickmasters car les deux binômes qui arriveront en bas du classement seront en danger pour l’élimination. Les thématiques des épreuves vont mettre les nerfs de nos candidats à rude épreuve. Il faudra se montrer à chaque fois autant créatif que technique.



À l’issue de chaque épreuve sur un thème donné, les candidats seront jugés par un jury d’experts. À la fin, 1 seule équipe remportera le Trophée et le titre de Lego Masters.

Si vous n’arrivez pas à imaginer, voici quelques images…

Pour devenir le meilleur constructeur de briques de France, ils vont devoir créer des œuvres extraordinaires ! 🧱💪

📌 Demain à 21.05, @eric_antoine présente #LegoMasters pic.twitter.com/TUKu4fWLfb — M6 (@M6) December 22, 2020

Pour la suite c’est sur M6 que ça se passe ce soir dès 21h05 puis en replay sur 6PLAY durant 7 jours.

