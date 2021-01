« Eurovision 2021 » ce soir sur France 2 : les 12 finalistes en vidéo

5 ( 4 )



Celui ou celle qui représentera la France à l'Eurovision se trouve parmi les 12 finalistes que vous (re)découvrirez ce soir sur France 2. Rendez-vous dès 21h05 sur France 2 ou sur France.TV



« Eurovision 2021 » ce soir sur France 2 : c’est vous qui décidez

Au terme de cette grande soirée animée par Stéphane Bern et Laurence Boccolini, les téléspectateurs devront départager les 12 artistes suivants :

LMK – Magique

Ali – Paris Me Dit

Casanova – Tutti

Barbara Pravi – Voilà

Cephaz – On A Mangé Le Soleil

Amui – Maeva

Andriamad – Alléluia

Philippine – Bah Non

Juliette Moraine – Pourvu Qu’on M’Aime

21 Juin Le Duo – Peux-Tu Me Dire?

Terence James – Je T’Emmènerai Danser

Pony X – Amour Fou

Vous préférez les images, voici les 12 finalistes en vidéo

Celui ou celle qui représentera la France à l'Eurovision se trouve parmi ces 12 finalistes ! Un(e) préféré(e) ? Samedi en direct à 21h05, c'est vous qui choisirez en votant lors de notre émission #EurovisionFrance. pic.twitter.com/vf974eoaAZ — France 2 (@France2tv) January 29, 2021

Alors qui parmi ces 12 artistes représentera la France pour le concours « Eurovision 2021 », si concours il y a…

Pour en savoir un peu plus rendez-vous ce soir sur France 2 et sur France.TV

