5 ( 3 )



« Ninja Warrior » du 30 janvier 2021 : ce soir finale de la saison 5 ! Après plusieurs semaines de compétition sur le parcours de qualification le plus difficile jamais réalisé avec notamment l’apparition de la « Tour d’Acier » et ses 12 mètres de haut, et des demi-finales d’anthologie, place à la grande finale de « NINJA WARRIOR, LE PARCOURS DES HÉROS » !



Ils étaient 200 candidats à tenter de surmonter ce nouveau parcours d’obstacles réputé infranchissable ! Seuls 28 d’entre eux vont tenter de se mesurer à l’emblématique « Tour des Héros ».

En effet, ces finalistes, sortis victorieux des qualifications et des demi-finales ainsi que ceux qui ont réussi l’exploit de franchir le Méga-Mur, sont plus motivés que jamais !



Au cours de cette dernière soirée, les meilleurs candidats vont donc affronter encore de nouveaux obstacles tous plus difficiles les uns que les autres, plus grands, plus hauts et plus impressionnants sur un parcours totalement inédit ! 4 étapes et pas moins de 17 obstacles avant de dompter la dernière épreuve avec ses 23 mètres de la mythique « Tour des Héros », en moins de 32,45 secondes, le record à battre du champion Jean Tezenas du Montcel !

Grand vainqueur de la saison passée, parviendra-t-il l’exploit de réaliser ce que personne au monde n’a jamais réussi : remporter 2 fois de suite Ninja Warrior ?

Tous rêvent de prendre sa place et gravir la « Tour des Héros » plus rapidement que lui pour remporter les 100 000€ mis en jeu.

#NinjaWarrior

28 Finalistes 💪

1 seul Vainqueur 🥇

Objectif : Battre Jean Tezenas du Montcel 🏆

RDV samedi soir avec @Tof_Beaugrand, @DenisBrogniart & @IrisMittenaereO pour la grande finale de @NinjaWarriorTF1 ✨ pic.twitter.com/SrHzpmMX8M — TF1 (@TF1) January 29, 2021

Alors, qui sera le plus rapide, le plus agile, le plus fort et le plus endurant pour arriver au bout du parcours des Héros ? Qui saura user de stratégie, assurer les bons choix au bon moment et accéder à la victoire ?

La finale de « Ninja Warrior » c’est ce soir dès 21h05 sur TF1 ou en replay sur MYTF1

