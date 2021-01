Ici tout commence : Claire protège Louis, Maxime va mal, ce qui vous attend vendredi 22 janvier (épisode n°60 en avance)

3 ( 2 )



Ici tout commence en avance, spoilers et résumé en avance du prochain épisode – Qu’est-ce qui vous attend demain pour terminer la semaine de votre série quotidienne « Ici tout commence » ? Si vous être impatient d’en savoir plus, on peut déjà vous dire que dans l’épisode 60 qui sera diffusé le vendredi 22 janvier, Claire va faire disparaitre une preuve pour protéger Louis !



En effet, alors qu’Antoine est convaincu que Louis est celui qui a provoqué l’explosion, Guillaume l’informe qu’une caméra est présente dans l’économat et qu’ils peuvent visionner les vidéos…



Antoine montre alors la vidéo à Claire : elle prouve que c’est un sabotage, on voit un homme avec une casquette changer la bouteille de gaz en pleine nuit ! Claire reconnait la casquette… Elle la retrouve dans les affaires de Louis et décide de la bruler pour le protéger !

De son côté, Salomé va directement voir Louis pour l’accuser. Il ne nie pas et au contraire, il dit que c’est lui et qu’il ne regrette rien ! Elodie le défend encore, elle affirme qu’il n’a rien fait.



Maxime va mal, il peut à peine bouger ses doigts et souffre. Il va voir Constance et lui confie que sur une échelle de 1 à 10, son degré de douleur est à 8 ! Elle lui fait une piqure pour le soulager.

Gaëtan et Noémie se réconcilient. Noémie s’excuse pour son comportement et Gaëtan l’invite à l’un de ses cours de sport.

Quant à Théo, il a des doutes sur son père… Il a surpris Teyssier entrain de mater Marta et se pose des questions. Il en parle à Charlène, qui pense que son frère se fait juste des films/

Rendez-vous vendredi 22 janvier à 18h30 sur TF1 pour découvrir cet épisode inédit de « Ici tout commence ».

