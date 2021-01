Ici tout commence : Louis interné, Jérémy connait la vérité, ce qui vous attend vendredi 29 janvier (épisode n°65 en avance)

5 ( 3 )



Ici tout commence en avance, spoilers et résumé en avance du prochain épisode – Qu’est-ce qui vous attend demain dans « Ici tout commence » ? Si vous êtes impatient d’en savoir plus, on peut déjà vous dire que dans l’épisode 65 qui sera diffusé le vendredi 29 janvier, Louis ne saute pas mais il va être interné !



En effet, alors que Claire est monté sur le toit pour essayer de convaincre Louis de ne pas sauter, c’est finalement Elodie qui va trouver les mots justes.



La jeune femme lui demande de ne pas faire ça et lui dit qu’elle l’aime. Louis est touché, il prend la main d’Elodie avant de finalement prendre sa mère dans ses bras.

Mais alors que Claire décide de dire la vérité aux gendarmes sur la casquette qu’elle a brulé, elle les informe que Louis va être interné dans un hôpital psychiatrique.



De son côté, Salomé est triste pour Louis et culpabilise… Maxime ne comprend pas qu’elle puisse encore avoir pitié après tout ce qu’il a fait. Mais Jérémy détient la clé de cette histoire : il confie à Célia qu’il s’en veut, il connait la vérité et sait que Louis n’est pas responsable de l’explosion. Il culpabilise de ne rien avoir dit !

Hortense se réconcilie avec Célia, elle s’excuse de ce qu’elle lui a dit. Elle revoit Hugues, qui veut se balader avec elle et demande même à la prendre dans ses bras… Hortense accepte et il lui donne une enveloppe d’argent, sous les yeux de Lisandro qui s’interroge. Hortense le rembarre…

Et Noémie et Gaëtan se réconcilient à nouveau autour de macarons…

Rendez-vous vendredi 29 janvier à 18h30 sur TF1 pour découvrir cet épisode inédit de « Ici tout commence ».

