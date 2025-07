Ici tout commence du 3 juillet : Souleymane découvre la vérité ! (résumé + vidéo épisode 1211 en avance)

Publicité





Ici tout commence du 3 juillet 2025, résumé et vidéo extrait épisode 1211 – Souleymane va finalement découvrir la vérité ce soir dans votre série quotidienne « Ici tout commence ». Et alors que Kelly ne parvient pas à lui dire, c’est Lionel qui va lui annoncer qu’il est le père du bébé !





Ici tout commence du 3 juillet – résumé de l’épisode 1211

Au restaurant éphémère, le chef Saint-Surin est surpris que Kelly dirige le projet alors que Souleymane devait s’en charger. Kelly affirme qu’elle ne fait que lancer le projet et que Souleymane prendra la relève sous peu. Lionel, ayant entendu la discussion, confronte Kelly, qui avoue qu’elle a voulu protéger Souleymane, sans lui révéler qu’il est le père de son bébé. Lionel pense qu’elle devrait lui dire.

De son côté, Souleymane confie à Carla qu’il a eu une aventure avec Kelly lors d’un stage et qu’il aurait aimé continuer, mais elle refusait une relation à distance. Il se questionne sur sa grossesse, mais suppose qu’elle est enceinte de son petit ami. Kelly le contacte pour discuter, mais n’ose pas lui avouer la vérité…



Pendant le service, Kelly avoue à Lionel qu’elle n’a pas pu tout lui dire. Lionel pense que Souleymane évite volontairement la réalité. Les tensions entre les deux garçons perturbent le service. À la fin, Teyssier critique la brigade. Lionel finit par révéler à Souleymane qu’il est le père du bébé de Kelly !

Au café, Jeff confie la gestion à Jude, qui veut moderniser l’endroit, au grand dam de Mattéo, attaché à l’ambiance d’origine. Le midi, le café reste désert : seules Claire et Olivia adhèrent au concept, tandis que Tom et Milan préfèrent partir. En fin de journée, Jeff avertit Jude qu’il doit rapidement améliorer la situation.

Chez Clotilde et Joachim, Loup fuit le petit déjeuner. Clotilde pense qu’il ne se sent pas bien dans sa chambre, décorée pour une petite fille, et Joachim propose de la refaire. Plus tard, ils trouvent 2 000 € en liquide sous le lit de Loup. Confronté, Loup explique qu’il économise depuis un an pour être indépendant et récupérer la garde de sa sœur. Clotilde et Joachim s’excusent de leurs doutes.

Ici tout commence du 3 juillet 2025 – extrait vidéo

