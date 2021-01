Ici tout commence : Louis se venge, Salomé surprend Elodie et Louis, ce qui vous attend lundi 18 janvier (épisode n°56 en avance)

5 ( 1 )



Annonces





Ici tout commence en avance, spoilers et résumé en avance du prochain épisode – Le week-end commence à peine et vous vous demandez déjà ce qui vous attend dans le prochain épisode de « Ici tout commence » ? Si vous avez hâte d’en savoir plus, on peut déjà vous dire que dans l’épisode 56 qui sera diffusé le lundi 18 janvier, Louis va décider de se venger de Maxime et Salomé…



Annonces



Annonces

A l’institut, Louis commence par pourrir la vie de Maxime, notamment en sabotant les pâtisseries qu’il a préparé.



Annonces



Annonces



Annonces





Elodie ment devant Antoine pour protéger Louis, mais Antoine n’est pas dupe. Il informe Claire que Louis doit cesser son comportement et qu’il va le sanctionner.

Mais quand Rose décide de lancer une chaîne Youtube de l’institut et que Maxime est choisi par Clotilde pour la première recette, Louis voit encore rouge… Maxime a le soutien de Salomé mais pour se venger, Louis diffuse la vidéo de Bart, qui avoue la liaison de Maxime et Salomé à Sète, auprès de tous les élèves de l’institut !



Annonces





Plus tard, Salomé surprend Louis et Elodie qui s’embrassent. Salomé conseille à Elodie de faire attention à elle…

De son côté, Antoine présente Gaëtan, le nouveau prof de l’institut. Et si Claire le trouve charmant, le courant ne passe pas avec Noémie. Ces deux là ont bien du mal à communiquer et ça commence mal.

Rendez-vous lundi 18 janvier à 18h30 sur TF1 pour découvrir cet épisode inédit de « Ici tout commence ».

Noter cet article Cliquez sur les étoiles pour voter







Envoyer la note Note moyenne 5 / 5. Nombre de notes : 1 Aucune note

Liens sponsorisés