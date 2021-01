Ici tout commence : Salomé fait ses valises, Vincent veut partir, ce qui vous attend mardi 12 janvier (épisode n°52 en avance)

0 ( 0 )



Ici tout commence en avance, spoilers et résumé en avance du prochain épisode – La semaine débute et vous vous demandez déjà ce qui vous attend demain dans votre série quotidienne « Ici tout commence » ? Si vous avez hâte d’en savoir plus, on peut déjà vous dire que dans l’épisode 52 qui sera diffusé ce mardi 12 janvier, Salomé quitte l’hôpital et rentre à la maison.



Mais toujours agressif, Louis fait une scène à Salomé au sujet de Maxime…



Salomé assure à Claire que Maxime est juste un ami, avant de se confier à Rose. Elle lui explique avoir eu une relation avec Maxime à Sète. Rose interroge Salomé sur le comportement de Louis… Elle comprend qu’il la rabaisse comme le faisait son ex-mari. Rose lui assure que Louis ne changera jamais… Salomé fait ses valises, elle prend la décision de partir de chez Claire et Louis !

De son côté, Vincent est sur le départ. Il annonce à son père et à sa fille qu’il veut partir sur Paris. Célia se sent abandonnée, elle demande à Jérémy de lui parler. Jérémy explique à Vincent qu’il veut apprendre à le connaitre et affirme que ce serait lâche de prendre encore la fuite, comme il la fait avec sa mère… Le soir, Vincent annonce finalement qu’il va rester !



Anaïs n’en démord pas sur la viande et les animaux morts qu’elle ne veut plus cuisiner. Claire décide de la sanctionner pour son comportement mais réfléchit à développer la cuisine végétarienne et privilégier les circuits courts.

Rendez-vous mardi 12 janvier à 18h30 sur TF1 pour découvrir cet épisode inédit de « Ici tout commence ».

