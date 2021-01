4.6 ( 12 )



Mort de Jean-Pierre Bacri à l’âge de 69 ans. Une terrible nouvelle vient de tomber : l’annonce du décès du comédien et scénariste Jean-Pierre Bacri à l’âge de 69 ans seulement. Et c’est BFMTV, qui via un communiqué de son agent, vient de se faire l’écho de cette annonce.



Selon la célèbre chaîne d’information, l’acteur est mort des suites d’un cancer.

Notez que l’info a été confirmée par l’AFP.



Jean-Pierre Bacri, 69 ans, était une figure du théâtre et du cinéma français, et occupait une place de choix auprès du public pour ses rôles d'anti-héros râleurs et désabusés mais profondément humains. Il avait écrit plusieurs pièces de théâtre et des films avec Agnès Jaoui #AFP pic.twitter.com/7CI7gGbkPg — Agence France-Presse (@afpfr) January 18, 2021

Mort de Jean-Pierre Bacri à l’âge de 69 ans

Acteur, scénariste et dramaturge français, Jean-Pierre Bacri était connu pour son association avec Agnès Jaoui, avec laquelle il a joué et co-écrit plusieurs pièces de théâtre et films.

Il avait joué dans de nombreuses pièces à succès mais aussi dans plusieurs gros succès du box-office français comme « Le Grand Pardon », « Le goût des autres », « Edith et Marcel », « Subway », « L’été en pente douce », « La cité de la peur », « Didier », « Kennedy et moi ».

Réputé comme étant le « râleur » du cinéma français, de par ses personnages cela va soi, il avait été récompensé de plusieurs César mais aussi de plusieurs Molière tant comme comédien que scénariste.

Toutes nos condoléances accompagnent bien sûr ses proches

