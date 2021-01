« Taratata 100% live » du 26 janvier 2021 : artistes et invités de Nagui, ce soir sur France 2

4.9 ( 14 )



« Taratata 100% live » du 26 janvier 2021. Ce soir retrouvez un numéro inédit de « Taratata 100% live ». Rendez-vous dès 21h05 sur France 2 et/ou en avant-première et replay sur France.TV



Une nouvelle programmation en prime-time pour réchauffer les cœurs en cette période de crise sanitaire. Un événement live avec près d’une quinzaine d’artistes sur scène qui revêt une saveur forcément particulière en cette période sans concert.

« Taratata 100% live » du 26 janvier 2021 : artistes et invités de ce soir

PASCAL OBISPO, de retour comme il l’avait annoncé en décembre, pour nous parler de son nouveau projet musical et visuel unique au monde ;

Les phénomènes GIMS, KENDJI GIRAC et VIANNEY, une nouvelle fois disques de platine avec leurs albums respectifs ;



CAMÉLIA JORDANA bientôt de retour avec un 4e album événement;

LAURENT VOULZY, à l’affiche avec un Florilège de ses plus grands succès.

mais aussi Amandine Bourgeois, Stéfi Celma, Suzane, Élisa Tovati, Bénabar, Yseult, Suzane Grimm, Camille Lellouche, Féfé, Élodie Frégé,

Une programmation 5 étoiles à laquelle s’ajouteront bien des surprises.

Invités, reprises, medleys, tubes et performances acoustiques inédites ! Retrouvez toute la musique que vous aimez et plus encore au cours de cette soirée événement.

Vidéos

Pour vous faire patienter, voici quelques images. À commencer par la bande-annonce de l’émission…

Et bien sûr, comme nous le faisons depuis si longtemps déjà, quelques images des répétitions. Nous avons opté pour celles de :

– Kendji Girac & Camille Lellouche d’une part;

– Laurent Voulzy & Stefi Celma d’autre part;

Des tas d’autres vidéos vous attendent sur la chaîne Youtube de l’émission en CLIQUANT ICI.

Et pour voir l’émission dans son intégralité, rendez-vous ce soir sur France 2 et France.TV

