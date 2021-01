Un si grand soleil : Eliott avance, Lucille obtient son stage, ce qui vous attend mardi 26 janvier (épisode n°567 en avance)

4.6 ( 11 )



Un si grand soleil en avance, spoilers et résumé en avance du prochain épisode – Qu’est-ce qui vous attend demain dans votre série quotidienne « Un si grand soleil » ? Si vous avez hâte d’en savoir plus, on peut déjà vous dire que dans l’épisode 567 du mardi 26 janvier, Eliott avance dans sa mission.



Grâce à Sam, il est invité à un cocktail en présence de sa mère, Alicia.



Eve, inquiète pour son fils, le met en garde. Chez Sam, Eliott explique à Alicia qu’il est le fils d’André Faure. Une précision qui ne semble pas lui plaire même si elle affirme qu’il était brillant. Alicia ne comprend pas pourquoi Eliott n’est « que » gérant de bar…

Au cocktail, Eliott croise Justine. Alicia lui parle de ses soirées, Eliott affirme en avoir fait partie. En rentrant chez lui, Eliott parle de la présence de Justine à Eve, qui lui conseille d’aller lui parler pour éviter qu’elle ne lui pose problème.



De son côté, la commandante Roux informe Elise que le parquet a classé l’affaire sans suite, même si elle aura sûrement des sanctions dans quelques mois. Elle lui explique qu’elle a fait son rapport en sa faveur !

Aline Roux va ensuite parler avec Becker. Elle le félicite pour l’enquête bouclée et ils parlent des violences conjugales. Becker reconnait un problème de loi mais aussi de formation au sein de la police pour bien les prendre en charge.

Lucille voit son article publié dans le journal et elle apprend une bonne nouvelle : elle est prise en stage chez Midi Libre !

Rendez-vous mardi 26 janvier à 20h45 sur France 2 pour découvrir ce nouvel épisode inédit de « Un si grand soleil ».

