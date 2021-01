« LEGACY » : le documentaire choc de Yann Arthus-Bertrand ce soir sur M6

5 ( 4 )



« LEGACY » : le documentaire choc de Yann Arthus-Bertrand c’est ce soir sur M6 dès 21h05 ou en replay sur 6PLAY. Dix ans après le film « Home » qui a connu un succès planétaire, Yann Arthus- Bertrand revient, avec « Legacy », sur sa vie et cinquante ans d’engagement. C’est son film le plus personnel.



« LEGACY » : présentation

Dans ce documentaire choc et évènement, le photographe et réalisateur raconte avec émotion l’histoire de l’homme et de la nature. Il livre une vision sensible et radicale de notre monde qu’il a vu se dégrader le temps d’une génération.

Il dévoile une planète plus que jamais en souffrance, une humanité déboussolée, se mentant à elle-même depuis des décennies, incapable de prendre au sérieux la menace qui pèse sur elle et sur tous les êtres vivants. Aujourd’hui, nul ne peut plus ignorer la catastrophe écologique en cours. L’Homme, en voulant transformer, dominer et détourner l’énergie, cette source incroyable de progrès, a déséquilibré l’ordre naturel des choses. Le déni n’est plus une option. C’est notre survie sur Terre qui est en jeu et nous en sommes tous responsables. « Legacy » nous donne les raisons et le courage d’affronter cette vérité. Nous devons nous réconcilier avec la nature.

Yann Arthus-Bertrand nous livre ici son héritage, notre héritage. Derrière la beauté de ses images, c’est un puissant cri du cœur. Il existe des solutions dans le film ; chacun peut accomplir des gestes forts pour la planète et l’avenir de nos enfants.



Vidéo

Voici la bande-annonce de ce magnifique documentaire

Et juste après…

Juste après, soit dès 23h05, M6 rediffusera le documentaire « LEGACY » toujours signé de Yann Arthus-Bertrand .

Présentation En quelques décennies, l’homme a rompu un équilibre fait de près de quatre milliards d’années d’évolution de la Terre et met son avenir en péril. Le prix à payer est lourd mais il est trop tard pour être pessimiste : il reste à peine dix ans à l’Humanité pour prendre conscience de son exploitation démesurée des richesses de la Terre et changer son mode de consommation. Constitué d’images inédites de plus de 50 pays vus du ciel, entre émerveillement et inquiétude, ce documentaire produit par Luc Besson et réalisé par Yann Arthus Bertrand pose une pierre à l’édifice que nous devons tous ensemble reconstruire…

