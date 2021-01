« Tous en cuisine » du 1er janvier 2021 : ingrédients et ustensiles pour les recettes de ce soir

4.9 ( 9 )



« Tous en cuisine » du 1er janvier 2021. C’est la première de « Tous en cuisine » avec Cyril Lignac et Jérome Anthony pour cette année 2021. Rendez-vous 18H45 sur M6 et 6play. Ce soir encore, dans le cadre de la spéciale « Menus de fête », deux recettes simples et faciles à réaliser accessibles à tous.



Et comme chaque jour désormais découvrons les ingrédients qui seront nécessaires aux recettes proposées ce soir.

« Tous en cuisine » du 1er janvier 2021 : les ingrédients et ustensiles pour les recettes de ce soir

SAUMON GRAVLAX, VINAIGRETTE AUX HERBES

Les ingrédients pour 4 personnes



Saumon gravlax

1 morceau de saumon Écosse Label rouge de 250g minimum

250g de gros sel de Guérande

80g de sucre semoule

1 cuil. à café de baies roses concassées

1 cuil. à café de graines de coriandre concassées

1 citron jaune

½ botte d’aneth lavée et bien séchée

Vinaigrette aux herbes :

¼ de botte d’aneth effeuillée

6 cuil. à soupe d’huile d’olive

2 cuil. à soupe de vinaigre de Xérès

Sel fin et poivre du moulin

Légumes

¼ de fenouil émincé finement

1 clémentine

Les ustensiles

1 saladier + 1 planche à découper + 1 couteau de chef type éminceur

1 batteur à main + 1 spatule + 1 râpe microplane + 1 plaque

1 rouleau de film alimentaire

1 mixeur + 1 maryse + 1 bol + 1 fouet

Quelques feuilles de papier absorbant

MOUSSE CROUSTILLANTE CHOCOLAT NOISETTE

Les ingrédients pour 4 personnes

Mousse

125g de chocolat blanc

10cl + 50cl de crème liquide entière 35%

60g de pâte à tartiner à la noisette

80g de copeaux de chocolat noir (à faire à l’avance et à réserver au frais)

40g de copeaux de chocolat noir

1 gousse de vanille

30g de mascarpone

20g de sucre glace

Croustillant

10g de Gavottes

1 pincée de fleur de sel

9g de sésame torréfié

Les ustensiles

1 bain-marie avec 1 casserole d’eau + 1 fouet + 1 maryse

1 robot avec le fouet + 1 maryse

1 grand saladier bien froid + 1 petit saladier

Et comme d’habitude on ne panique pas. Pour être certain de bien réaliser ces recettes, on se branche sur M6 et/ou sur 6Play dès 18h40.

Rendez-vous également sur les comptes des réseaux sociaux de M6 et de Cyril Lignac.

