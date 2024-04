« Mademoiselle Holmes » : une saison 2 pour la série avec Lola Dewaere et Tom Villa ? Réponse

Publicité





C’est ce soir que TF1 termine la diffusion de la saison 1 de la série « Mademoiselle Holmes ». Une série portée par Lola Dewaere et Tom Villa qui a réalisé de belles audiences chaque jeudi soir, avec plus de 4 millions de téléspectateurs en moyenne.





La série « Mademoiselle Holmes » aura-t-elle une saison 2 ? Réponse !







À ce jour et alors que ce soir les téléspectateurs vont rester sur leur fin, TF1 n’a pas encore pris de décision officielle. Cependant, lors d’une conférence de presse en septembre dernier, Lola Dewaere n’avait pas caché son envie de faire d’autres saisons !

« Je suis déjà partie pour cinq ou six saisons, voire plus. C’est du pain béni de pouvoir jouer plein de choses. Je suis déjà dans l’optique que la série va continuer alors que je ne sais pas. Je prends cette série à bras-le-corps et je suis complètement prête et, j’espère, bien armée pour qu’il y ait une suite » a confié l’actrice.



Et les scénaristes sont déjà entrain d’écrire la saison 2, ils n’attendent plus que la décision de TF1. Et avec les bonnes audiences de « Mademoiselle Holmes », il y a grandes chances que la chaîne commande une nouvelle saison !