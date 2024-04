Demain nous appartient spoiler : Manon apprend une mauvaise nouvelle... (vidéo épisode du 30 avril)

Publicité





Demain nous appartient spoiler – Manon va faire une découverte désagréable dans votre série de TF1 « Demain nous appartient ». En effet, dans quelques jours, au commissariat, Karim chambre Manon au sujet du nouveau planning…











Publicité





Manon ne comprend pas où il veut en venir, d’autant qu’il est particulièrement lourd… Le planning semble beaucoup le faire rire ! Mais Manon déchante quand elle regarde le nouveau planning !

Et pour cause, Aurore et Martin ont fait en sorte qu’elle soit tout le temps avec… Nordine ! Manon n’est pas ravie du tout. Ce forcing de leurs parents va-t-il réussir à les rapprocher ?

A LIRE AUSSI : Demain nous appartient spoiler : Bénédicte entre la vie et la mort ! (vidéo épisode du 30 avril)



Publicité





Demain nous appartient spoiler, extrait vidéo de l’épisode 1676 du 30 avril 2024 : Manon fait une découverte désagréable

Pour voir la vidéo, rendez-vous sur myTF1 en cliquant ici.

Pour ne rien louper des infos et replay de Demain nous appartient, rejoignez la page fans sur Facebook ici

Demain nous appartient, c’est du lundi au vendredi à 19h20 sur TF1 et bien sûr en replay MYTF1.