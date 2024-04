Un Si Grand Soleil du 26 avril : Philippe est mort (résumé et vidéo épisode 1385 en avance)

Publicité





Un si grand soleil du 26 avril 2024, spoiler résumé de l’épisode 1385 en avance – Qu’est-ce qui vous attend demain dans votre série quotidienne « Un si grand soleil » ? Si vous êtes curieux d’en savoir plus, on vous propose dès maintenant de découvrir ce qui vous attend dans l’épisode du vendredi 26 avril 2024.





Attention spoiler, ne pas lire si vous ne voulez pas savoir.







Philippe confie à Anne que pour l’instant il ne va pas dire à Arnaud qu’il est de nouveau sur la liste pour une greffe. Il ne veut pas lui donner de faux espoir. Anne ne comprend pas, elle y croit.

Thaïs se confie à Maéva sur la soirée et le bisou avec Arnaud, qu’elle a repoussé. Elle ne veut pas sortir avec lui parce que c’est le fils de son patron. Elle craint de l’avoir blessé, Maéva pense qu’il va s’en remettre.



A l’hôpital, Claire parle avec Elisabeth. Elle pense que l’attaque d’Alain l’a fait réfléchir et réaliser qu’elle l’aime toujours. Claire demande à Elisabeth si elle va réussir à lui pardonner. Elisabeth est perdue. Claire lui confie qu’Alain souffre de ce qu’on appelle la maladie du coeur brisé, due à un choc émotionnel ou une immense tristesse. Elisabeth pleure.

Elisabeth va ensuite au chevet d’Alain, elle lui dit qu’il lui a fait peur. Alain lui confie qu’il aimerait remonter dans le temps et effacer ses erreurs. Elisabeth lui dit de se reposer sans stress et sans soucis.

Catherine appelle Boris pour lui dire qu’ils organisent un dîner de famille. Boris l’accuse d’être la responsable de l’attaque d’Alain et l’envoie balader. Il lui raccroche au nez.

Philippe interroge Arnaud sur sa soirée, il remarque que quelque chose ne va pas. Arnaud dit être fatigué et se braque quand il lui parle de Thaïs…

Flore et Tiago sont avec Alain. Ils ont eu peur, Alain a hâte de sortir. Pendant ce temps là, Elisabeth appelle Claudine. C’est toujours hors de question pour elle de laisser Catherine prendre la place de directrice adjointe. Elisabeth lui dit que s’il persiste elle se passera de François comme directeur ! Chez L Cosmétiques, on s’inquiète de ne pas avoir de nouvelles depuis la fusion.

Anne appelle Philippe, elle va rentrer tard. Thaïs arrive pour préparer le dîner. Arnaud ne dit pas un mot. Il finit par dire à Thaïs qu’il va l’aider, il la retrouve en cuisine et se dit désolé pour le bisou. Elle lui dit qu’il n’y a pas de problème.

Françoisn et Catherine annoncent à Laurine qu’ils ont décidé de sauver leur mariage. Chez les Aguerra, Arnaud ouvre la porte et il s’agit de cambrioleurs ! Il se fait braquer avec une arme ! Arnaud et Thaïs se font endormir tandis que les hommes exigent que Philippe les mène à son coffre. Quand Anne rentre, elle trouve Thaïs et Arnaud à terre. Philippe est lui aussi au sol dan le salon, il est mort !

VIDÉO Un si grand soleil du 26 avril extrait, home-jacking tragique chez les Aguerra

Si la vidéo ne se lance pas, retrouvez là directement sur france.tv