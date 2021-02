« 12 coups de midi » : Bruno va t-il encore trouver l’étoile mystérieuse avant la fin ? Coup de maître à 30.000 euros !

4.9 ( 7 )



« 12 coups de midi » : Bruno va t-il encore trouver l’étoile mystérieuse avant la fin ? Ce n’est pas une affirmation mais bien une énième rumeur véhiculée par le célèbre Chasseur d’Étoile de Youtube. Selon ses informations, et comme il l’avait déjà fait pour les deux précédentes, notre sympathique maître de midi devrait encore trouver l’étoile mystérieuse bien avant que tout les cases ne soient dévoilées !



Pour ceux qui auraient loupé quelque chose, Bruno a trouvé sa première étoile, à savoir Pierre Niney, alors qu’il restait environ 50 cases sur l’étoile. Il a réitéré l’exploit peu de temps après en découvrant Caroline Receveur alors que l’étoile comptait encore une vingtaine de cases.

Ne dit-on pas jamais sans deux sans trois ? Trop tôt pour le dire.

Qui se cache derrière l’étoile mystérieuse des « 12 coups de midi » ?

Une chose est sûre, Bruno fait toujours de très bonnes déductions et on ne voit pas pourquoi il n’en serait pas de même cette fois. À moins bien sûr que la production ait choisi des indices totalement farfelus pour cette nouvelle étoile de midi. Et cela ne serait pas la première fois.



Aujourd’hui, il a reconnu qu’il ne s’agissait pas du ville du Nord de la France, ni de la Belgique, mais bien d’un pont situé à Londres. Pour la petite info il s’agit pour être précis du »Tower Bridge », un pont basculant qui permet notamment le passage de la Tamise aux véhicules motorisés.

Notez qu’il n’y pas d’autre indice pour l’instant sur cette nouvelle étoile mystérieuse.

Et si on ne sait pas qui se cache derrière cette étoile, on sait déjà qu’il ne s’agit pas de : Meghan Markle, Vanessa Paradis, Adèle, Tony Parker, Nathalie Marquay-Pernaut, Kate Middleton.



« 12 coups de midi » : Bruno signe un coup de maître à 30.000 €

Son immense culture, son talent, son sourire, Bruno fait l’unanimité. Et aujourd’hui il a signé une très belle victoire de 30.000 € dont la moitié pour sa cagnotte personnelle. Elle s’élève à ce jour, et après 38 participations, à 195.230 €.

Découvrez en images cette très victoire de Bruno…

🌟ENCORE 30000 €uros ‼️…

LE PARCOURS EXCEPTIONNEL de Bruno 👍 Culture, déduction, observation, élégance. Un grand BRAVOOOO à vous Brunoooo 👏👏☀️ @TF1 🇫🇷 @EndemolShineFr 👍 pic.twitter.com/1A8uAXIgkO — Jean-Luc Reichmann (@JL_Reichmann) February 26, 2021

Prochain rendez-vous avec « Les 12 coups de midi » demain, samedi 27 février 2021, dès 12 heures sur TF1 ou en replay sur MYTF1.

