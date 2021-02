« 12 coups de midi » : nouvel indice sur l’étoile mystérieuse, Bruno toujours pas éliminé, carton d’audience hier !

4.6 ( 13 )



« 12 coups de midi » : nouvel indice sur l’étoile mystérieuse et carton d’audience hier midi. C’est lundi et c’est donc l’occasion d’un petit débrief sur les « Douze coups de midi » de TF1 pour bien commencer cette nouvelle semaine.



« 12 coups de midi » : Bruno toujours maître de midi

Et on commence par le beau Bruno, toujours maître de midi en titre. Il a signé une nouvelle victoire à 1.000 euros hier, dont 500 pour sa cagnotte personnelle.

Désormais, et après 26 participations, notre sympathique candidat est à la tête de la coquette somme de 115.067 euros de gains et de cadeaux.

« 12 coups de midi » : nouvel indice sur l’étoile mystérieuse

Très avare en indices, l’étoile de midi en a enfin délivré un nouveau. Et comme vous allez pouvoir le constater par vous-même sur la capture d’écran ci-dessous, c’est une cabine téléphonique rouge, et donc de type anglaise, qui a fait son apparition.



Pour le reste ça ne change pas. En image de fond une plage, à priori la plage d’Honolulu à Hawaï, avec tout ce que cela comporte : le sable, les planches de surf, les palmiers. Et nous avons toujours un faucon.

Qui se cache derrière l’étoile mystérieuse ?

Et bien cette étoile, comme la précédente d’ailleurs, suscite bien des interrogations puisqu’aucun nom n’a fuité sur la toile et/ou sur les réseaux sociaux. Résultat : personne ne sait qui se cache derrière cette étoile de midi.

Du coup rumeurs autres spéculations vont bon train ce qui rend finalement le jeu bien plus intéressant.

Et alors que personne ne connaît la bonne réponse, on sait déjà qu’il ne s’agit pas de :

Jennifer Lopez, Shakira, Julien Doré, Vaimalama Chaves, Keanu Reeves, Bruno Salomone, Laury Thilleman, Patrick Swayze, Nicole Kidman, Julia Roberts, Simone Signoret, Jeanne Mas, Christian Clavier, Guillaume Canet, et Shy’m.

Quand Bruno sera t-il éliminé ?

À priori, et c’est la bonne nouvelle du jour, l’élimination de Bruno n’est pas pour demain… Il serait toujours en course et devrait d’ailleurs décrocher cette étoile mystérieuse. On vous tiens comme toujours au courant.

Carton d’audience en ce dimanche 14 février 2021

Et sinon retenez le carton d’audience de l’émission d’hier. En ce jour de la Saint-Valentin, 4.2 millions de téléspectateurs ont répondu à l’appel de Jean-Luc Reichmann soit 28% du public présent devant son poste de télévison. C’est juste énorme.

📊[AUDIENCES] 👏 Belles audiences pour les @12Coups_tf1 hier : 🌟 4.2M de tlsp

🌟 28% auprès des 4+

🌟 25% auprès des FRDA-50 ➡️ RDV à 12:00 sur @TF1 avec @JL_Reichmann pic.twitter.com/Sc8JvwLXbg — EndemolShineFr (@EndemolShineFr) February 15, 2021

Prochain rendez-vous avec « Les 12 coups de midi » ce lundi 15 février 2021, dès 12 heures sur TF1 ou en replay sur MYTF1.

