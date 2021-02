Plus belle la vie : ce soir, Jacob veut récupérer Camille contre Lucie (résumé + vidéo épisode 4216 PBLV du 15 février 2021)

4.9 ( 8 )



Plus belle la vie en avance : résumé et vidéo de l’épisode 4216 du lundi 15 février 2021 – La semaine commence mal dans votre feuilleton quotidien « Plus belle la vie ». En effet, la fille de Jean-Paul, Lucie, est entre les mains de Jacob et ce dernier fait du chantage afin de récupérer Camille !…



Un épisode inédit à découvrir dès 20h20 sur France 3

A lire aussi : EXCLU Plus belle la vie : Jean-Paul se met en danger, Victoire trompe Sacha (infos PBLV)



Plus belle la vie – résumé de l’épisode 4216

Boher est au plus mal et Ariane qui n’est pas sur l’enquête de l’enlèvement n’a aucun élément à lui apporter. Camille reconnait sur la vidéo envoyée par jacob, la chambre avec le papier peint où elle avait le droit d’aller de temps en temps. Jacob a reconstitué encore une fois la chambre de sa vraie fille. Ce dernier contacte la police, il veut entamer les négociations en demandant à parler à Camille. Jacob lance un appel vidéo et montre Lucie endormie, avec au-dessus d’elle, un indice…



C’est le premier jour de Fanny au Marci et elle est à la hauteur des espérances de Thomas, elle sauve même Luna d’un hoquet. Fanny sait aussi être multitâche comme avec Ariane et Eric qui essaient de la piéger sur les commandes. Elle fait donc l’unanimité, mais entre elle et César s’installe un jeu de badinage…

Estelle et Francesco deviennent accro à Flashies. Bilal prend Francesco pour modèle, contrairement à Nisma qui se moque d’Estelle…

Plus belle la vie – vidéo extrait de l’épisode 4216 du 15 février

▶ La vidéo ne se lance pas ?

