« 12 coups de midi » replay : Bruno frôle l’élimination, pas de nouvel indice sur l’étoile mystérieuse

« 12 coups de midi » replay. Que s’est-il passé aujourd’hui dans les « Douze coups de midi » ? Et bien on peut dire que Bruno a eu chaud, très chaud même. Quant à la question « Qui se cache derrière l’étoile mystérieuse ? » elle reste sans réponse puisqu’aucun nouvel indice n’a fait son apparition aujourd’hui, jeudi 11 février 2021.



Et on commence par le coup de chaud Bruno. Lors du coup fatal, et face à la redoutable Carole, notre maître de midi a bien failli être éliminé. À peine 2.83 secondes d’écart entre les deux candidats. Cela s’est donc joué sur le fil.

Un coup de chaud qui semble l’avoir reboosté ! Juste après Bruno a en effet signé un coup de maître à 10.000 euros dont 5.000 sont tombés dans sa cagnotte personnelle.



Qui se cache derrière l’étoile mystérieuse ?

Qui se cache derrière l’étoile de midi ? On ne sait toujours pas… Il faut dire que cette étoile est particulièrement avare en indices.

On voit toujours la même chose depuis plusieurs jours à savoir : une image de fond avec des palmiers, du sable, la mer et des planches de surf. Et selon ce qui se dit ici ou là, il s’agit d’une photo de la plage d’Honolulu à Hawaï.

L’autre indice dont nous vous parlions dans un précédent article, c’est un faucon.

Liste des noms déjà proposés : Jennifer Lopez, Shakira, Julien Doré, Vaimalama Chaves, Keanu Reeves, Bruno Salomone, Laury Thilleman, Patrick Swayze, Nicole Kidman, Julia Roberts, Simone Signoret, Jeanne Mas, Christian Clavier.

« 12 coups de midi » replay d’aujourd’hui

Si vous préférez les images, voici la vidéo replay de l’émission d’aujourd’hui.

▶ La vidéo ne se lance pas ? Pas de panique, vous pouvez la regarder directement sur MYTF1 en cliquant ici

Audience : 3.5 millions de fidèles hier

Pour les amateurs de chiffres, l’émission d’hier a convaincu 3.5 millions de téléspectateurs soit 34% du public présent devant son poste de télévision. TF1 était très largement en tête des audiences de la case horaire.

📊[AUDIENCES] 👏 Très belles audiences pour les @12Coups_tf1 hier : 🌟 3.5M de tlsp

🌟 34% auprès des 4+

🌟 27% auprès des FRDA-50 ➡️ RDV à 12:00 sur @TF1 avec @JL_Reichmann pic.twitter.com/0zU0P5598b — EndemolShineFr (@EndemolShineFr) February 11, 2021

Prochain rendez-vous avec « Les 12 coups de midi » ce vendredi 12 février 2021, dès 12 heures sur TF1 ou en replay sur MYTF1.

Bruno, qui jouera pour une 24ème participation, débutera l’émission avec une bien jolie cagnotte de 114.067 euros !

