« 12 coups de midi » : nouvel indice sur l’étoile, nouveau coup de maître pour Bruno, Zette vanne Jean-Luc Reichmann

4.9 ( 9 )



Annonces





« 12 coups de midi » : nouvel indice sur l’étoile mystérieuse, nouveau coup de maître pour Bruno et petit tacle de Zette à Jean-Luc Reichmann. Bref il s’est passé pas mal de choses aujourd’hui dans les « 12 coups de midi » de TF1 diffusé du lundi au dimanche entre 12 et 13 heures.



Annonces



Annonces



Annonces



Annonces



Annonces





Avant de nous intéresser à l’étoile mystérieuse ou ‘étoile de midi’ pour ceux qui préfèrent cette appellation, intéressons-nous au beau Bruno. Le sympathique et souriant Bruno a encore gagné signant même un nouveau coup de maître.

En ce mardi midi il a réalisé un 7ème coup de maître après une victoire à 10.000 euros. Si vous connaissez bien le principe de l’émission, vous savez que seuls 5.000 euros sont en fait tombés dans sa cagnotte.

À ce jour, elle est d’un montant de 98.567 euros de gains et de cadeaux dont 68.250 euros de cash.



Annonces





« 12 coups de midi » : nouvel indice sur l’étoile mystérieuse

L’étoile mystérieuse n’a jamais aussi bien porté son nom. Personne n’a encore trouvé la bonne réponse. C’est vrai pour Bruno mais aussi sur internet et c’est assez rare pour être signalé. L’absence de public limite le risque de fuites ce qui au final est un mal pour un bien.

Mais revenons-en à ce nouvel indice. Et il s’agit bien d’un faucon et non d’une mouette comme l’a suggéré Bruno. À sa décharge, sachez que les candidats voient l’image en beaucoup plus petit que les téléspectateurs, ce qui complique les choses.



Annonces



Annonces



Annonces





Les autres indices :

Les autres indices sont toujours les mêmes : nous avons une image de fond avec des palmiers, du sable, la mer et des planches de surf. Il s’agirait en fait d’une seule et même image. Et selon ce qui se dit ici ou là, il s’agit d’une photo de la plage d’Honolulu à Hawaï.

Qui se cache derrière l’étoile mystérieuse ?

Qui se cache actuellement derrière cette étoile mystérieuse ? Tout le monde patauge et c’est franchement amusant.

A défaut de le savoir, on sait déjà qu’il ne s’agit pas des personnalités suivantes : Jennifer Lopez, Shakira, Julien Doré, Vaimalama Chaves, Keanu Reeves, Bruno Salomone, Laury Thilleman, Patrick Swayze, Nicole Kidman, Julia Roberts, Simone Signoret.

Bruno est désormais le 40ème plus grand maître de midi : classement

Pour ceux que ça intéresse, et grâce à la page Facecook « Qui se cache derrière l’étoile de midi ? », on sait que Bruno est désormais à la 40ème position du classement des plus grands maîtres de midi de l’émission.

En attendant qu’il bouleverse ce classement et intègre la crème de la crème, à savoir le TOP 10, revoici le classement des plus grands maîtres de midi en nombre de participations.

1. Eric : 199 participations

2. Christian : 193 participations

3. Paul : 153 participations

4. Véronique : 100 participations

5. Léo : 98 participations

6. Timothée : 83 participations

7. Benoît : 82 participations

8. Bruno : 80 participations

9. Xavier : 76 participations (sur abandon)

10. Alexandre : 75 participations

10ex aequo. Sylvain : 75 participations

Zette vanne Jean-Luc Reichmann en vidéo

Petite pointe d’humour dans l’émission du jour puisque Zette s’est un brin moquée de son ami Jean-Luc Reichmann. Et vous allez très vite comprendre pourquoi en regardant ces quelques images… Un régime semble s’imposer pour l’animateur !

Après 34 ans d’amitié, Zette me déclare enfin son Amour ‼️ …

Regardez 😂😂😂 @EndemolShineFr @TF1 pic.twitter.com/NJXtoXXL4a — Jean-Luc Reichmann (@JL_Reichmann) February 9, 2021

Prochain rendez-vous avec « Les 12 coups de midi » ce mercredi 10 février 2021, dès 12 heures sur TF1 ou en replay sur MYTF1.

Noter cet article Cliquez sur les étoiles pour voter







Envoyer la note Note moyenne 4.9 / 5. Nombre de notes : 9 Aucune note

Liens sponsorisés