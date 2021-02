Audiences TV prime 19 février 2021 : « Tropiques criminels » leader, « Les Touristes » puissant sur cibles

5 ( 6 )



Audiences TV prime 19 février 2021. Hier soir la série de France 2 « Tropiques criminels » faisait son grand retour dans le cadre du lancement de la saison 2 inédite.



Les deux premiers épisodes de cette nouvelle saison ont pu compter sur 4.38 millions de téléspectateurs et 19.8% de part de marché.

Audiences TV prime 19 février 2021 : les autres chaînes

On retrouve ensuite TF1 et son émission « Les Touristes ». Hier soir « Mission école hôtelière ». Et si ce numéro inédit s’est contenté de 3.25 millions de téléspectateurs et 14.7% de part d’audience, notez de grosses performance sur cibles avec une place de leader sur les femmes de moins de 50 ans responsables des achats (30% PdA) ou les 4-14 ans (42%).



Sur M6 complète le podium avec sa série NCIS. 3.08 millions d’inconditionnels pour le premier épisode, le seul inédit de la soirée, mais une moyenne qui retombe à 2.66 millions pour les deux premiers épisodes (pda 11.8%).

Plus difficile pour France 3 et sa soirée consacrée à Charles Trenet. Le documentaire « Charles Trenet, l’enchanteur » n’a réuni que 1.58 million de Français soit 7.4% de ceux qui étaient devant leur petit écran.

Arte complète le top 5 avec la rediffusion du téléfilm « Dévoilées » vu ou revu par 1.04 million de téléspectateurs (4.5% de pda).

