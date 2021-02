Demain nous appartient spoilers : Renaud dans la tourmente, un retour surprise, ce qui vous attend la semaine prochaine (résumés DNA du 22 au 26 février)

4.5 ( 10 )



Demain nous appartient spoilers et résumés en avance du 22 au 26 février 2021 – Le week-end commence et comme chaque samedi, on propose aux accros à la série quotidienne de TF1 « Demain nous appartient » les plus impatients de découvrir un aperçu de ce qui les attend la semaine prochaine. Si vous avez hâte de savoir ce qui va se passer, Stars-Actu.fr vous permet d’en savoir plus avec les résumés spoilers de la semaine prochaine.



Et on peut déjà vous dire que la semaine va être très compliquée pour Renaud…



En effet, entre Renaud et son fils Samuel, rien ne va plus ! Samuel s’éloigne de lui et il va chercher dans son passé pour connaître la vérité. Sofia va se ranger de son côté et l’aider, mais l’adolescente n’en peut plus des mensonges des adultes. Marianne va quant à elle aider Renaud.

Chloé a perdu Xavier et pense à changer de vie alors que pour Isam, c’est le grand moment de son opération du coeur !



Et en fin de semaine, un retour surprise va bouleverser la vie de Victoire…

Voici les spoilers de « Demain nous appartient » pour la semaine du 22 au 26 février 2021

Lundi 22 février (épisode 867) : Samuel s’éloigne de plus en plus de son père. En effet, le jeune gynécologue est convaincu que Renaud n’est pas l’homme qu’il prétend être. Mais le directeur de l’hôpital s’inquiète de plus en plus pour la sécurité de son fils. Louise et Bart passent aux aveux. La réaction de Mathilde et Aurélien est surprenante. Chloé envisage de changer de vie.

Mardi 23 février (épisode 868) : Révoltée par les agissements de Renaud, Sofia se range du côté de Samuel. Ce dernier décide d’enquêter sur le passé de son père. Mais la vérité s’avère beaucoup plus sombre que ce qu’il avait imaginé… Mathilde et Aurélien abusent de la gentillesse de Bart. Bien qu’ils soient toujours séparés, Chloé découvre le talent caché de Xavier.

Mercredi 24 février (épisode 869) : Renaud ne sait plus quoi faire pour convaincre Samuel qu’il court un grand danger. Pendant ce temps, le médecin profite de sa famille retrouvée avec Sofia. Le médecin qui devait opérer Isam se désiste au dernier moment. Justine et Morgane apprennent une bonne nouvelle.

Jeudi 25 février (épisode 870) : Marianne décide d’aider Renaud à ouvrir les yeux de son fils. Pour soutenir son compagnon, elle semble même prête à mettre sa morale de côté. C’est le grand jour pour Isam : son opération du cœur va enfin avoir lieu. Georges et Victoire reçoivent d’intrigants cadeaux.

Vendredi 26 février (épisode 871) : Samuel a désormais la preuve que son père complote contre lui. Il lui demande de faire machine arrière. Sofia ne supporte plus les mensonges des adultes. Justine décide de faire une surprise à Tristan. Victoire retrouve un être cher qu’elle pensait avoir définitivement perdu.

