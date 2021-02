« Charlie et la Chocolaterie » avec Johnny Depp ce soir sur TF1 (rediffusion)

4.8 ( 12 )

« Charlie et la Chocolaterie » avec Johnny Depp c’est en mode rediffusion et c’est ce soir dès 21h05 sur TF1 ou en live sur MYTF1 via sa fonction direct.



Annonces



Annonces



Annonces





« Charlie et la Chocolaterie » : l’histoire

Issu d’une famille modeste, le jeune Charlie doit travailler pour aider les siens et doit économiser chaque penny durement gagné. Friand de sucreries, il décide de participer à un concours organisé par l’intimidant Willy Wonka, à la tête de la chocolaterie de la ville. Celui ou celle qui trouvera l’un des cinq tickets d’or que Willy a dissimulé dans les barres de chocolat de sa fabrique remportera l’équivalent d’une vie de sucreries !

Casting

Et avec dans les rôles principaux : Freddie Highmore (Charlie Bucket ), Johnny Depp (Willy Wonka), AnnaSophia Robb (Violet Beauregarde ), Julia Winter (Veruca Salt)…

Le saviez-vous ?

– Ce film n’est autre que l’adaptation cinématographique du livre « Charlie and the Chocolate Factory » écrit en 1964 par Roald Dahl.



Annonces





– Plusieurs fois diffusé à la télévision, ce film rencontre toujours un beau succès d’audience. Lors de sa première diffusion en clair, c’était en 2008 sur France 2, il avait alors convaincu 6.3 millions de téléspectateurs pour 24.2% de part de marché.

Bande-annonce de « Charlie et la Chocolaterie »

Pour ceux qui n’auraient encore vu ce film de Tim Burton, en voici maintenant la bande-annonce telle que proposée par TF1 dans le cadre de « Ciné Dimanche ».

« Charlie et la Chocolaterie » à voir ou à revoir ce soir sur TF1

Noter cet article Cliquez sur les étoiles pour voter







Envoyer la note Note moyenne 4.8 / 5. Nombre de notes : 12 Aucune note

Liens sponsorisés