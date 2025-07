Camping Paradis : le départ de Juliette Chêne !

Publicité





C'est la fin d'un chapitre pour les fidèles de Camping Paradis. Selon les informations de Télé-Loisirs, l'épisode inédit diffusé ce lundi soir sur TF1 marquait la dernière apparition de Juliette Chêne dans la peau de Stéphanie, la compagne de Tom, incarné par Laurent Ournac. Une page se tourne donc pour le personnage, introduit en 2022 dans la célèbre série estivale.











L’actrice, révélée dans « Plus belle la vie », est désormais à l’affiche de « Nouveau Jour », la nouvelle série quotidienne de M6, où elle tient l’un des rôles principaux. Un nouveau défi qu’elle a choisi d’embrasser pleinement, après une période de réflexion sur sa place dans la fiction de TF1.

Dans une interview accordée à Télé-Loisirs, Juliette Chêne s’est confiée sur les raisons de son départ : « Parfois, il vaut mieux une page blanche plutôt que d’être dans la frustration parce qu’on tourne de moins en moins », explique-t-elle. Et d’ajouter : « Je pense que j’avais d’autres envies, d’être plus au contact du public. Ça n’enlève rien au fait que mon personnage avait sa place, mais je pense que mon potentiel de comédienne pouvait s’exploiter un peu plus ailleurs, et je me suis dit qu’il fallait peut-être que je quitte quelque chose pour qu’il y ait un nouveau projet qui s’affirme. »

Si son départ laissera sans doute un vide dans le cœur des fans, il s’inscrit dans une volonté de renouveau artistique pour l’actrice. Camping Paradis poursuivra quant à lui sa route avec de nouvelles intrigues et peut-être une nouvelle dynamique autour de Tom, désormais célibataire à l’écran.



