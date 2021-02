Ici tout commence : Antoine quitte Rose, Elodie part se faire opérer, ce qui vous attend lundi 22 février (épisode 81 en avance)

4.5 ( 2 )



Ici tout commence en avance, spoilers et résumé en avance du prochain épisode – Le week-end démarre et vous vous demandez ce qui va se passer lundi dans votre série de TF1 « Ici tout commence » ? Si tel est le cas, on peut déjà vous dire que dans l’épisode 81 qui sera diffusé le lundi 22 février, Antoine va finalement décider de rompre avec Rose !



En effet, alors que Valérie est de retour, Antoine est troublé et annonce à Rose qu’il ne veut plus faire d’effort et préfère faire un break.



Il explique qu’il préfère se concentrer sur sa famille et quand Rose lui demande si elle en fait partie, Antoine lui répond qu’il ne sait plus !… Il annonce à Valérie qu’elle peut rester autant qu’elle veut et qu’il va l’aider à retrouver la mémoire.

Souleymane cuisine avec Maxime et ses amis le plat du mariage Valérie et Antoine. Valérie s’en rappelle et elle confie à Antoine que ses sentiments pour lui reviennent…



De leur côté, Eliott et Greg doivent cuisiner ensemble. Claire leur demande un plat végétarien mais c’est Greg qui décide de tout. Ils présent un boeuf bourguignon avec de la viande végétale… Claire trouve ça fade et leur demande de présenter un autre plat, cette fois en cuisinant à deux ! Eliott propose à Greg de faire comme s’ils étaient amis le temps de défi.

Clotilde lance elle aussi un défi, aux premières et deuxièmes années. Ils doivent préparer un plat pour enfants, qui sera à la carte du restaurant de l’institut. C’est Esteban qui va goûter ! Maxime et Salomé sont en binôme.

Quant à Elodie, elle demande à s’absenter de l’institut pour se faire opérer ! Gaëlle a tenu parole et l’a inscrite sur le protocole, elle va peut être retrouver la vue.

Rendez-vous lundi 22 février à 18h30 sur TF1 pour découvrir cet épisode inédit de « Ici tout commence ».

