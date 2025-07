Ici tout commence du 4 juillet : Souleymane rejette Kelly et le bébé ! (résumé + vidéo épisode 1212 en avance)

Publicité





Ici tout commence du 4 juillet 2025, résumé et vidéo extrait épisode 1212 – Souleymane est sous le choc ce soir dans votre série quotidienne « Ici tout commence ». Il reproche à Kelly de ne rien lui avoir dit pendant tout ce temps et refuse d’assumer…





Un épisode inédit à découvrir dès 18h30 sur TF1 mais aussi en replay et en streaming gratuit sur TF1+.







Ici tout commence du 4 juillet – résumé de l’épisode 1212

Sans nouvelles de Souleymane depuis qu’il a appris qu’il était le père du bébé, Kelly s’inquiète. Jasmine tente de la rassurer. Jim explique que Souleymane est sous le choc et qu’il a besoin de temps. Jim va ensuite soutenir Souleymane, qui reproche à Kelly de lui avoir caché la vérité. Jim l’encourage à en parler calmement.

Mais en surprenant Kelly et Jasmine discuter grossesse, Souleymane se braque et quitte sa brigade sans prévenir. Pendant le service, Kelly et son équipe assurent à trois et Teyssier valide son travail. Après coup, Lionel conseille à Kelly de clarifier la situation avec Souleymane, mais Emi, jalouse de leur proximité, quitte la brigade. Kelly confronte ensuite Souleymane, qui lui reproche son silence et annonce qu’il ne veut pas reconnaître l’enfant. Il lui dit de se débrouiller, il ne veut plus rien avoir à faire avec elle !



À l’internat, Jude s’excuse auprès de Mattéo, qui l’aide à remplir le café. Milan et Zoé fêtent leur bac, attirant du monde, ce qui ravit Jude et Jeff. De son côté, Malik découvre que Charlotte a publié sa critique sous son nom ; ils flirtent, sous le regard de Maya, soulagée que Malik s’éloigne. Plus tard, elle couche avec Gaspard…

Ici tout commence du 4 juillet 2025 – extrait vidéo

Pour découvrir un extrait vidéo cet épisode, rendez-vous directement sur TF1+ en cliquant ici.

