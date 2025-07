Ici Tout Commence spoilers : Souleymane fait un choix, Teyssier bluffé, ce qui vous attend la semaine prochaine (résumés et vidéo du 7 au 11 juillet 2025)

Publicité





Ici tout commence spoilers, résumés en avance et bande-annonce du 7 au 11 juillet 2025 – Déjà curieux d'en savoir plus ce qui va se passer la semaine prochaine pour dans votre série quotidienne « Ici tout commence » ? Alors c'est le moment ! En effet, comme chaque samedi, Stars-Actu.fr vous en dit plus avec les résumés spoilers de la semaine à venir.











On peut vous dire que la semaine va être marquée par la suite de l’intrigue sur la grossesse de Kelly. Alors que Souleymane a peur et veut fuir ses responsabilités, tout le monde va tenter de lui faire ouvrir les yeux. D’abord Carla, et ensuite son père. Antoine réussit à faire comprendre à Souleymane qu’il doit assumer et prendre ses responsabilités. Souleymane finit donc par soutenir Kelly.

De son côté, Teyssier fait la connaissance de Loup… Clotilde et Joachim essaient de le convaincre de l’embaucher, s’appuyant sur le fait qu’il a été commis. Et l’adolescent réussir à bluffer le chef en cuisine.

Quant à Maya et Malik, rien ne va plus… Maya ne pense plus qu’à Gaspard.



Ici tout commence spoilers, les résumés pour la semaine du 7 au 11 juillet 2025

Lundi 7 juillet 2025 (épisode 1213) : Face à Souleymane, Lionel voit rouge. Durant l’entraînement pour le championnat, Zoé ne recule devant rien. De son côté, Malik ne veut pas remettre le couvert.

Mardi 8 juillet 2025 (épisode 1214) : A L’institut, Lionel joue sa dernière carte. Constance roule Teyssier dans la farine. Pour sa part, Maya passe à la casserole.

Mercredi 9 juillet 2025 (épisode 1215) : Dans la serre, Lionel tire des plans sur la comète. A L’institut, Teyssier crie au loup. Pour Malik, Maya finit en queue poisson.

Jeudi 10 juillet 2025 (épisode 1216) : Soutenu par son père, Souleymane décide d’assumer ses responsabilités. En cuisine, Teyssier rafraîchit la mémoire de Loup. Au café, Jude fait peau neuve.

Vendredi 11 juillet 2025 (épisode 1217) : Face à Kelly, Souleymane joint le geste à la parole. Teyssier remet Bérénice sur les rails. De son côté, Enzo donne sa langue au chat.

