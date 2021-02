Ici tout commence en avance : Jérémy coupable ? (résumé + vidéo épisode 67 du 2 février 2021)

4.8 ( 10 )



Ici tout commence en avance : résumé et vidéo de l’épisode 667 du mardi 2 février 2021 – Alors que Jérémy s’est dénoncé pour l’explosion, est-il vraiment coupable dans votre feuilleton quotidien « Ici tout commence » ? Il semblerait que non puisque ce soir, le gendarme lui montre la vidéo et Jérémy assure que ce n’est pas lui avec la casquette !



Un épisode inédit à découvrir dès 18h30 sur TF1 mais aussi en replay et en streaming gratuit sur myTF1 ici.



Ici tout commence – résumé de l’épisode 67

Face à la gendarmerie, Jérémy affirme être responsable de l’explosion. En rapportant la plancha, il aurait mal vissé la bague du détendeur en changeant la bonbonne de gaz. Mais lorsqu’on lui montre la vidéo de l’économat, Jérémy déclare que ce n’est pas lui sur ces images : il ne portait pas de casquette et a pris soin de débrancher la caméra avant d’opérer…

L’affrontement fait rage entre Claire et Clotilde pour défendre leurs fils alors que Jérémy est assommé de reproches. Durant l’épreuve de pâtisserie, Enzo est mis au défi par Anaïs, blessée par son comportement. Rose espère passer un week-end en amoureux, mais rien n’est moins sûr.



Ici tout commence – vidéo premières minutes de l’épisode 67 du 2 février

▶ La vidéo ne se lance pas ? Pas de panique, vous pouvez la regarder directement en cliquant ici

Pour ne rien louper des infos et replay de Ici tout commence, rejoignez la page fans sur Facebook ici

Ici tout commence, c’est tous les soirs, du lundi au vendredi, à 18h30 sur TF1. Vous avez loupé un épisode ? Rattrapez-vous durant 7 jours via la page dédiée de MYTF1.

