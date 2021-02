« Les Touristes : mission école hôtelière », ce vendredi soir sur TF1 (VIDEO)

4.5 ( 11 )



Annonces





« Les Touristes : mission école hôtelière » vidéo – C’est un nouveau numéro inédit de l’émission d’Arthur « Les Touristes » qui vous attend ce vendredi 19 février sur TF1. Au programme, une immersion dans une école hôtelière de prestige, l’Institut Paul Bocuse. En effet, après le zoo, la haute-montagne, la Police, les Sapeurs-Pompiers et les cascadeurs, cette fois, Arthur a convié des « Touristes » pour suivre une formation hôtelière.



Annonces



Annonces

Rendez-vous dès 21h05 sur TF1 ou en replay et streaming vidéo sur MYTF1 pour une immersion chez les pompiers.



Annonces



Annonces



Annonces





Pour cette nouvelle édition avec Virginie Hocq, Inès Reg, Booder, Cartman, Chris Marques et Gérémy Crédeville, nos « bras-cassés » vont se retrouver en immersion dans l’une des plus prestigieuses écoles hôtelières au monde : L’Institut Paul Bocuse. Cette école a déjà formé des milliers de professionnels qui travaillent aujourd’hui dans les plus grands établissements en France ou à l’étranger.

Durant trois jours, les Touristes devront être à la hauteur de ce temple de l’excellence à la française. Ils vont devoir se plier à l’exigence, la rigueur et la discipline des métiers de l’hôtellerie et de la haute gastronomie.



Annonces





Pendant cette immersion, les Touristes vont s’initier à la grande cuisine, à la pâtisserie, aux arts de la table ou encore au service dans un restaurant gastronomique. Tout cela sous le regard intransigeant de leurs formateurs : les chefs cuisiniers et maîtres d’hôtel de l’Institut. Et, une chose est sûre, ils ne leur laisseront rien passer !

Mais comme un Touriste reste toujours un Touriste, ce séjour dans un univers de raffinement et d’excellence promet bien des fous rires et beaucoup de surprises !

« Les Touristes : mission école hôtelière » vidéo

Et en attendant ce soir, voici les premières minutes de l’émission en avant-première.

« Les Touristes : mission école hôtelière » c’est ce soir, vendredi 19 février 2021, à partir de 21h05 sur TF1.

Noter cet article Cliquez sur les étoiles pour voter







Envoyer la note Note moyenne 4.5 / 5. Nombre de notes : 11 Aucune note

Liens sponsorisés