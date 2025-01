Les Touristes du 17 janvier 2025 : les invités ce soir sur TF1

Publicité





Ce soir c'est « Mission hôtesses de l'air et stewards » pour les invités d'Arthur dans le numéro inédit des Touristes.





Rendez-vous dès 21h10 sur TF1 et sur TF1+ pour le replay.







Les Touristes du 17 janvier 2025 : invités et présentation

Pour cette nouvelle édition, Arthur a réuni « Les Touristes » pour une mission de haut vol à l’École Supérieure des Métiers de l’Aviation à Montpellier. Cet établissement prestigieux a formé des milliers d’hôtesses de l’air et de stewards qui travaillent aujourd’hui dans les plus grandes compagnies aériennes.

Pendant trois jours et deux nuits, Booder, Iris Mittenaere, Cartman, Camille Cerf, Titoff et Tareek plongeront dans l’univers exigeant de ces professionnels du ciel. Ils apprendront à réaliser les célèbres démonstrations de sécurité, à assurer le service en vol, à gérer des passagers difficiles, mais aussi à relever des défis cruciaux : exercices de sécurité, évacuations d’urgence, amerrissages et gestion d’incendies. Des situations intenses qu’ils ne sont pas prêts d’oublier !



Sous la supervision stricte des formateurs et en présence d’un invité spécial, Jeanfi Janssens – ancien steward et humoriste –, les apprentis devront faire preuve de discipline et de rigueur. Jeanfi partagera ses anecdotes de bord et mettra à l’épreuve nos intrépides touristes.

Comme toujours, avec « Les Touristes », l’aventure sera rythmée par des turbulences, des fous rires et une avalanche de surprises !

