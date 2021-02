« N’oubliez pas les paroles » : Marion éliminée ce soir, elle repart avec 78.000 euros !

5 ( 5 )



« N’oubliez pas les paroles » : Marion éliminée ce soir. Il ne faut jamais vendre la peau de l’ours avant de…. Ce soir dans « N’oubliez pas les paroles », et alors que tout le monde la voyait déjà bouleverser le classement des plus grands maestros, Marion a été contrainte de céder son micro d’argent.



« N’oubliez pas les paroles » : Marion éliminée

Et c’est dès le premier numéro de ce soir que Marion a été éliminée. Cela s’est joué à peu de choses, à peine 10 points, mais cet écart a été suffisant pour mettre un terme à son aventure.

Après 14 participations, Marion a donc été éliminée mais n’est pas repartie les mains vides. Pour elle un bien joli chèque de 78.000 euros.



Bravo Marion pour ce joli parcours sur le plateau avec @nagui et les #Zicos !#NOPLP pic.twitter.com/K7zkmpyNUC — NOPLP Officiel (@NOPLPoff) February 11, 2021

Mais la plus grande déception pour elle, et pour ses fans, c’est qu’elle ne fera jamais partie du classement des plus grands maestros de l’émission et n’est donc pas qualifiée pour les prochains masters.

Nicolas nouveau maestro

Et si Marion est tombée c’est parce qu’elle a croisé la route de Nicolas. Un brin plus fort qu’elle, tout s’est joué dans la première partie de l’émission. 10 petits points d’avance pour lui qu’il a réussi à conserver jusqu’au terme de l’émission.

Du côté des gains, c’est une autre histoire puisque Nicolas n’a pas gagné le moindre centime dans le premier numéro et s’est contenté de 1.000 euros dans le second.

« N’oubliez pas les paroles » c’est tous les soirs, dès 18h40 sur France 2 et bien sûr en replay sur France.TV durant 7 jours.

