Ici tout commence : Rose avoue, Lisandro viré, ce qui vous attend vendredi 12 février (épisode 75 en avance)

Ici tout commence en avance, spoilers et résumé en avance du prochain épisode – Les choses ne vont faire qu’empirer pour Lisandro et Rose demain dans votre série quotidienne « Ici tout commence ». En effet, si vous avez hâte d’en savoir plus, on peut déjà vous dire que dans l’épisode 75 qui sera diffusé le vendredi 12 février, Lisandro va être viré de l’institut !



En effet, alors qu’il a compris que Gaëlle était derrière tout ça, Lisandro va la confronter mais elle nie…



Résultat, Lisandro retourne encore une fois voir Elodie pour lui dire qu’il sait la vérité au sujet de Gaëlle. Lisandro finit par s’énerver, Louane et Claire doivent intervenir ! Résultat, Claire et Antoine annoncent à Lisandro que la procédure de licenciement est lancée.

Lisandro informe Rose, qui décide de parler à Antoine. Ce dernier se doute de quelque chose et se confie à Maxime, qui lui conseille de parler avec Rose… Elle annonce alors à Antoine qu’elle a eu une aventure avec Lisandro. Elle lui explique qu’il est innocent puisqu’il était avec elle ! Antoine est sous le choc…



De son côté, Vincent a passé la nuit avec Laetitia. Au réveil, elle lui dit la vérité sur son mensonge sur son métier. Sur le coup, Vincent dit qu’il s’en fiche mais après il en discute avec Célia… Père et fille pensent que ce n’est pas bon de démarrer une histoire sur un mensonge. Vincent annonce alors à Laetitia qu’il préfère en rester là.

Rendez-vous vendredi 12 février à 18h30 sur TF1 pour découvrir cet épisode inédit de « Ici tout commence ».

