« N’oubliez pas les paroles » récap : Marion toujours pas dans le classement des maestros, une audience au top !

5 ( 4 )



Annonces





« N’oubliez pas les paroles » récap. Vous n’étiez pas devant votre petit écran hier soir pour les deux numéros de « N’oubliez pas les paroles » ? Voici un petit récap de la soirée.



Annonces



Annonces



Annonces



Annonces



Annonces





« N’oubliez pas les paroles » récap : Marion frôle l’élimination

On retiendra que Marion s’est fait très peur hier soir et a bien failli céder son micro d’argent. Mais la victoire est là et c’est probablement le plus important.

En cette soirée de mardi, notez qu’elle a fait tomber 5.000 € de plus dans sa cagnotte, une somme qu’elle a gagné dans le premier numéro car dans le second elle n’a pas remporté le moindre centime.

Récapitulatif

🎤 Nombre de victoires : 12

🎤 Gains du jour : 5.000 €

🎤 Total des gains : 77.000 €

« N’oubliez pas les paroles » : Marion toujours pas dans le classement des maestros

Et cette petite soirée en terme de gains n’a pas permis à Marion de rejoindre le classement des 32 plus grands maestros de l’histoire de NOPLP, classement qui reste inchangé à ce jour.

Audience au top

Quant à l’audience, elle reste au top. On peut même dire que le jeu de Nagui nargue encore et toujours la concurrence. Hier soir très large domination avec 4.44 millions de téléspectateurs et 19.1% de part de marché pour le seconde numéro. France 2 était très largement en tête des audiences sur la case de l’access prime-time.

« N’oubliez pas les paroles » revient ce soir dès 18h40 sur France 2 et bien sûr en replay sur France.TV durant 7 jours.

Marion sera t-elle éliminée avant d’entrer dans le classement et donc avant de se qualifier pour les masters ?

Noter cet article Cliquez sur les étoiles pour voter







Envoyer la note Note moyenne 5 / 5. Nombre de notes : 4 Aucune note

Liens sponsorisés