Nouvelle étoile mystérieuse des « 12 coups de midi » : premier(s) indice(s), nouveau coup de maître pour Bruno

Nouvelle étoile mystérieuse des « 12 coups de midi » et premier(s) indice(s). La nouvelle étoile de midi fait déjà beaucoup parler sur la toile. Qui peut bien s’y cacher après celle de Pierre Niney ?



Sur cette étoile mystérieuse on voit pour l’instant :

– des palmiers

– des planches de surf

Ces deux indices ne font-ils qu’un ou doivent-ils être pris séparément ? Seul l’avenir nous le dira.



En attendant d’en savoir un peu plus, avez-vous une idée de qui peut bien se cacher derrière cette étoile de midi ? Pour l’instant tout le monde sèche sur les réseaux sociaux comme sur la toile. Il y a bien quelques noms qui circulent mais rien ne semble très sérieux pour le moment.

Ont déjà été proposés par Bruno les noms de : Jennifer Lopez, Shakira et Julien Doré.

Nouveau coup de maître pour Bruno

En attendant d’en savoir un peu plus, notez que Bruno poursuit son très beau début de parcours dans le jeu. Victoire et coup de maître à 10.000 euros aujourd’hui, dont 5.000 pour sa cagnotte.

Prochain rendez-vous avec « Les 12 coups de midi » demain dès 12 heures sur TF1 ou en replay sur MYTF1.

Bruno débutera l’émission avec une cagnotte de 78.067 euros et jouera pour une 14ème participation. Va t-il poursuivre son parcours et entrer dans le TOP 50 des plus grands maîtres de midi ? Si oui trouvera t-il une deuxième étoile mystérieuse ?

