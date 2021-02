« Première année » avec Vincent Lacoste et William Lebghil : ce soir sur France 2

4.6 ( 9 )



« Première année » avec Vincent Lacoste et William Lebghil, c’est ce soir sur France 2. Diffusé pour la première fois en clair ce film de Thomas Lilti est à découvrir dès 21h05 sur la chaîne et bien sûr en streaming via la fonction direct de France.TV depuis tous vos appareils connectés.



« Première année » : l’histoire

Antoine entame sa première année de médecine pour la troisième fois. Benjamin arrive directement du lycée, mais il réalise rapidement que cette année ne sera pas une promenade de santé. Dans un environnement compétitif violent, avec des journées de cours ardues et des nuits dédiées aux révisions plutôt qu’à la fête, les deux étudiants devront s’acharner et trouver un juste équilibre entre les épreuves d’aujourd’hui et les espérances de demain.

Notre avis

Un film plus que plaisant admirablement porté il est vrai par Vincent Lacoste et William Lebghil. Il dépeint la dure réalité du parcours des étudiants en médecine, notamment en 1ère année. Un film sur fond d’amitié que certains décrivent comme trop simpliste mais qui devrait en émouvoir plus d’un ce soir…

« Première année » : bande-annonce

Et voici la bande-annonce de ce film sorti en 2018 dans les salles de cinéma.



>>> Sur TF1 et à la même heure, rediffusion du film « Charlie et la Chocolaterie »

