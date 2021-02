Un si grand soleil : Eliott en plein dilemme, Kira fugue, ce qui vous attend jeudi 11 février (épisode n°579 en avance)

4.4 ( 10 )



Un si grand soleil en avance, spoilers et résumé en avance du prochain épisode – Que va-t-il se passer dans le prochain épisode de la série de France 2 « Un si grand soleil » ? Si vous avez hâte d’en savoir plus, on peut déjà vous dire que dans l’épisode 579 qui sera diffusé le jeudi 11 février, Eliott est en plein dilemme…



En effet, alors qu’Eve s’inquiète et pense que son fils a changé de camps, Eliott et Alicia font la connaissance d’un nouveau client.



Il s’agit d’un restaurateur qui veut placer de l’argent. Quand Eliott appelle le procureur pour lui en parler, il lui explique qu’il n’est intéressé que par les clients d’Alicia déjà installés !

Eliott se méfie alors de ce nouveau client et demande à Vivien de le suivre… Ce dernier le prend en photo dans la voiture de Becker ! Eliott comprend qu’il s’agit d’une taupe, il est furieux. Il a une vision de son père qui lui de le dénoncer à Alicia !



De son côté, Kira part au lycée avec un gros sac. Claire a peur qu’elle fugue alors que Florent réalise que sa carte bleue a disparue… Ils comprennent que Kira est partie en les volant. Et effectivement, elle a rejoint Zoé mais la cb de Florent ne fonctionne pas, il a fait opposition. Au lycée, Sabine se renseigne auprès de Camille, qui parle du projet de Kira de partir à Paris…

Alors que Zoé veut partir à Paris en stop, Kira décide d’abandonner. Elle se réfugie chez Virgile au camping…

Rendez-vous mercredi 10 février à 20h45 sur France 2 pour découvrir ce nouvel épisode inédit de « Un si grand soleil ».

