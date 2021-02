3.9 ( 7 )



Annonces





« Section de recherches » du 11 février 2021. Nouvel épisode inédit de « Section de recherches » ce soir dès 21h05 sur TF1 puis en replay sur MYTF1.



« Section de recherches » du 11 février 2021 : ce soir l’épisode « Comportement à risque »

Le corps sans vie d’une étudiante est retrouvé en sous-vêtements sur une plage de la Côte d’Azur. En enquêtant sur le campus huppé qu’elle fréquentait, la Section de recherches découvre que cette jeune boursière apparemment sans histoires menait une vie secrète…

Cet inédit sera suivi de 3 épisodes en rediffusion dès 22 heures : « Les proies », « Les hauts fonds » et « La machine »

« Les proies » : Alors qu’elle était censée étudier aux Etats-Unis depuis un an, Joséphine Bertholon est retrouvée assassinée sur une plage de la côte d’Azur. Depuis combien de temps était-elle rentrée ? Bernier et son équipe découvrent rapidement que la jeune fille n’avait en fait jamais quitté la France…



« Les hauts fonds » : Au petit matin, Caroline Masselot, 20 ans, reçoit une flèche en plein cœur. La section de recherches découvre que la jeune et jolie Caroline se perdait dans l’alcool et les nuits blanches depuis la disparition mystérieuse de son père un an plus tôt… Elle semblait en vouloir à Henri, son beau-père. Bernier découvre que cet homme d’affaires de 50 ans s’intéressait de très près à sa sulfureuse belle-fille…

« La machine » avec Florent Manaudou. Gabriel Machenaud, champion de natation, est découvert gelé dans une cabine de cryothérapie. Surnommé « La machine » grâce à ses résultats surhumains, Machenaud ne comptait plus ses ennemis dans le milieu de la natation… Mais qui pouvait lui en vouloir au point de le tuer ? Son ancienne coach, qu’il comptait attaquer en justice pour harcèlement ? Sa nouvelle entraîneuse avec qui il entretenait une liaison secrète ?

Vers un nouveau carton d’audience ?

La semaine dernière carton d’audience pour « Section de recherches » avec 5.75 millions de téléspectateurs et 23.6% de part de marché pour l’épisode inédit.

#Audiences @TF1 #Sectionderecherches large leader hier soir avec

✅5,8 millions

📌18% pda Frda-50 A voir et revoir en replay sur @MYTF1

RDV jeudi prochain pour un nouvel épisode pic.twitter.com/lon9NnV4gr — TF1 Pro (@TF1Pro) February 5, 2021

Qu’en sera t-il ce soir en troisième semaine ? Nouveau succès d’audience pour : Xavier Deluc, Franck Sémonin et Fabienne Carat ?

