Un si grand soleil en avance : Yasmine et Gérald, la rupture ? (résumé + vidéo épisode n°589 du 25 février 2021)

5 ( 1 )



Annonces





Un si grand soleil du 25 février en avance, spoilers et résumé en avance du prochain épisode – Gérald va-t-il perdre Yasmine à cause de ses principes d’un autre temps dans votre série de France 2 « Un si grand soleil » ? Ce soir, le couple ne se comprend plus et semble au bord de la rupture…



Annonces



Annonces

Un nouvel épisode de votre feuilleton à retrouver à partir de 20h45 ce soir sur France 2 et un peu plus tard en replay streaming gratuit sur France.TV en cliquant ici.

A LIRE AUSSI : Un si grand soleil spoilers : les résumés jusqu’au 12 mars 2021



Annonces



Annonces



Annonces





Un si grand soleil résumé de l’épisode 589

Gérald vient chercher Yasmine à l’hôpital pour partir en week-end. Mais elle n’est pas prête et lui annonce qu’elle n’est pas certaine de vouloir partir avec lui. Gérald ne comprend pas, Yasmine lui rappelle leur dernière conversation… Elle n’accepte pas qu’il n’ait pas voulu de son aide, pour elle un couple ça partage aussi ses problèmes. Mais Gérald n’en démord pas et l’envoie balader. Il repart seul et énervé.



Annonces





Et alors qu’Eliott a besoin de comprendre ce qui s’est passé, Sam encaisse une lourde déception. Quant à Yasmine, elle ne veut pas se laisser abattre.

Un si grand soleil extrait vidéo de l’épisode du 25 février

Voici quelques images de votre épisode de ce soir.

Pour en savoir plus, rendez-vous ce soir à partir de 20h40 sur France 2. Et bien sûr n’oubliez pas de nous suivre sur Facebook pour connaître les dernières news, infos et indiscrétions sur votre série préférée.

Noter cet article Cliquez sur les étoiles pour voter







Envoyer la note Note moyenne 5 / 5. Nombre de notes : 1 Aucune note

Liens sponsorisés