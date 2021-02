Un si grand soleil spoilers : les résumés jusqu’au 12 mars 2021

4.5 ( 13 )



Un si grand soleil en avance : résumés et spoilers jusqu’au 12 mars 2021 – Le week-end se termine et si vous êtes fan de la série quotidienne « Un si grand soleil », c’est le moment d’en savoir plus sur ce qui vous attend dans les prochains épisodes ! En effet, Stars Actu vous en dit plus avec les derniers spoilers transmis par la chaîne pour les semaines du lundi 15 au 19 février 2021.



ATTENTION SPOILERS, ne lisez pas si vous ne voulez pas savoir.



Et dans deux semaines, on peut vous dire que le secret d’Alicia au sujet de son fils va être révélé au grand jour. De son côté, Eliott va se retrouver isolé et se sentir bien seul…

Une nouvelle enquête commencera puisque la police va avoir un nouveau meurtre à élucider.



Lundi 8 mars 2021, épisode 596 : Tandis qu’Eliott est dans le déni, Alicia doit assumer la révélation d’un secret familial longtemps préservé. De son côté, Johanna s’interroge sur les véritables motivations qui l’ont poussée à agir.

Mardi 9 mars 2021, épisode 597 : Alors qu’Yvon s’inquiète pour la viabilité de son projet d’hôtel, Eliott parviendra-t-il à conjurer le sort et à sortir de son isolement ? Pendant ce temps, Johanna doit trouver une solution pour se tirer d’affaire.

Mercredi 10 mars 2021, épisode 598 : Alors que les policiers enquêtent sur une nouvelle scène de crime, Anissa et Inès se mobilisent sur un enjeu qui leur tient à cœur. Quant à Enzo, il doit encaisser des réactions blessantes.

Jeudi 11 mars 2021, épisode 599 : Alors que Sam fait des pieds et des mains pour protéger sa famille, Johanna se retrouve sommée d’assumer ses actes. De son côté, Eliott traverse une mauvaise passe.

Vendredi 12 mars 2021, épisode 600 : Tandis que Christophe se livre à un curieux manège, Laetitia est vent-debout contre des mobilisations qui ont lieu au lycée de sa fille. Enzo, quant à lui, trouve une oreille compatissante.

Un si grand soleil en avance : spoilers et résumés précédents

Vous avez loupé les résumés en avance et autres spoilers précédents ? Pas de panique. Retrouvez également tous les résumés de « Un si grand soleil » :

du 22 au 26 février 2021 en cliquant ICI

du 1er au 5 mars 2021 en cliquant ICI

