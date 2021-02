« Vous avez la parole » du 11 février 2021 : invités et débat de ce soir en direct sur France 2

4.2 ( 5 )

« Vous avez la parole » du 11 février 2021 : invités et débat

A l’occasion du débat sur le « projet de loi confortant le respect des principes de la République », votre magazine aura pour invité le ministre de l’Intérieur, Gérald Darmanin.

Débat avec Marine le Pen

Gérald Darmanin débattra ensuite avec Marine Le Pen, présidente du Rassemblement National.



📺 Demain soir, #VALP reçoit @GDarmanin. 👉 Le ministre de l'Intérieur répondra aux questions de @LeaSalame et @ThomasSotto sur le "projet de loi confortant le respect des principes de la #République". Il débattra ensuite avec @MLP_officiel, présidente du @RNational_off. pic.twitter.com/8EoNl0u8CN — Vous avez la parole (@VALP) February 10, 2021

Et toujours en 2e partie de soirée, Vous avez la parole, la suite avec des éditorialistes de la presse nationale et régionale et de nombreux invités.

