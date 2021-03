« 12 coups de midi » du 17 mars : retour de Xavier, nouvelle victoire de Bruno et premiers indices sur l’étoile mystérieuse

5 ( 2 )



Annonces





« 12 coups de midi » du 17 mars 2021 : vidéo replay. Vous avez loupé les « Douze coups de midi » aujourd’hui ? On vous offre une petite séance de rattrapage. Et la première info du jour c’est le retour de Xavier sur le plateau de l’émission.



Annonces



Annonces



Annonces



Annonces



Annonces





Pour ceux qui ne le connaîtraient pas, Xavier est considéré par de très nombreux fans comme le plus grand gagnant de l’histoire du jeu. Pourquoi ? Et bien parce qu’il est le seul à n’avoir jamais abandonné.

Si Xavier n’est que le 9ème plus grand maître de midi, et qu’il s’en est allé après 76 participations et 335 856 € de gains, ce n’est pas parce qu’il a perdu. Pour des raisons professionnelles, l’un des plus sympathiques maîtres de midi n’a pas eu d’autre choix que d’arrêter son parcours.

L’occasion une fois de plus de nous épater avec son immense culture générale. Une véritable encyclopédie à lui tout seul. Notez que Xavier a salué le très beau parcours de Bruno dont il a vanté les mérites notamment dans la découverte des étoiles.



Annonces





Nouvelle victoire de Bruno

Quant à Bruno, il a signé une victoire à 1.000 euros aujourd’hui, dont 500 sont venus d’ajouter au montant de sa cagnotte déjà bien remplie. A ce jour, après 57 participations, 20 coups de maître et 3 étoiles mystérieuses, Bruno est à la tête d’une cagnotte de 265.855 euros.



Annonces



Annonces



Annonces





À quand l’élimination de Bruno ?

Il y a peu nous nous sommes fait l’écho d’une rumeur selon laquelle Bruno serait éliminé avant le 28 mars. Et bien il semblerait que cette info soit une FAKE NEWS, Bruno devant participer aux prochains tournages de l’émission… des tournages qui comme vous le savez ont plusieurs semaines d’avance sur la date de diffusion à l’antenne.

Qui se cache derrière l’étoile mystérieuse ?

Si vous êtes des fidèles du jeu, vous savez que Bruno a trouvé la précédente étoile mystérieuse ce dimanche. Une étoile derrière laquelle se cachait Amanda Lear.

Et à chaque fois qu’une étoile de midi est trouvée, une autre la remplace. Depuis lundi donc une nouvelle étoile mystérieuse est proposée. Et elle a déjà délivré deux indices :

– en image de fond, un studio photo

– des chaînes qui, selon la page Facekook « Qui se cache derrière l’étoile de midi ? » n’existent pas sur la photo originale.



Annonces



Annonces



Annonces





Et pour l’instant cela n’inspire pas beaucoup Bruno qui a proposé sans succès les noms de : Jacques Chirac, Nikos Aliagas et Bérénice Bejo.

« 12 coups de midi » du 17 mars 2021 (vidéo replay) : On fête la Saint Patrick

Aujourd’hui, on fête la Saint Patrick. Maboule, comme se plaît à le surnommer Jean-Luc Reichmann, avait donc sorti sa plus belle panoplie : cravate verte avec les trèfles et le fameux kilt ! Regardez ces images…

⭐[AVANT PREMIERE] Le retour de maboule en kilt 😂 ➡️RDV à 12:00 avec @JL_Reichmann pour les @12Coups_tf1 pic.twitter.com/QVpPYxgheG — Les 12 Coups de Midi (@12Coups_tf1) March 17, 2021

Pour le replay intégral de l’émission, rendez-vous durant 7 jours sur la page dédiée de MYTF1.

Prochain rendez-vous avec les « 12 coups de midi » demain, jeudi 18 mars 2021, dès 12 heures sur TF1.

L’étoile mystérieuse délivrera t-elle un nouvel indice ?

Noter cet article Cliquez sur les étoiles pour voter







Envoyer la note Note moyenne 5 / 5. Nombre de notes : 2 Aucune note

Liens sponsorisés