« Les 12 coups de midi » : Bruno éliminé avant le 28 mars ? Nouvel indice sur l’étoile mystérieuse

« Les 12 coups de midi » : Bruno éliminé avant le 28 mars 2021 ? Plusieurs questions taraudent généralement les fans du jeu quotidien de TF1 « Les Douze coups de midi ». Pour mémoire il est diffusé tous les jours, du lundi au dimanche inclus, à partir de 12 heures sur TF1.



Les questions que les inconditionnels du jeu de Jean-Luc Reichmman sont à peu près toujours les mêmes. Il y a en premier lieu la traditionnelle « Qui se cache derrière l’étoile mystérieuse ? ». Et à cette réponse, personne n’est en mesure de répondre pour le moment.

Mais à chaque fois qu’il y un grand maître de midi, en clair un candidat qui performe et enchaîne les victoires, la question qui revient le plus est : « Quand le maître de midi sera t-il éliminé ? » Et sur cette question en particulier que nous allons nous arrêter un instant.

« Les 12 coups de midi » : Bruno éliminé avant le 28 mars ?

Et depuis quelques jours l’élimination de Bruno affole les réseaux sociaux, et pour cause. Il se murmure en effet que l’actuel maître de midi rendra son étoile avant la fin du mois de mars. En clair il va être éliminé !



Les dernières rumeurs, à prendre toutefois avec beaucoup de précaution, évoquent une élimination entre le 24 et le 28 mars prochain… Le célèbre Chasseur d’Étoile de Youtube s’est fait l’écho de ces rumeurs et table de son côté pour le 27 mars. Mais encore une fois cette date n’est qu’une supposition par rapport à ce qui se dit ici ou là sur la toile.

Alors, comme le laisse supposer la rumeur, Bruno sera t-il éliminé entre le 24 et le 28 mars ? Et s’il s’agissait encore d’une FAKE NEWS ?

Et puisqu’on parle de rumeurs, il se dit aussi que Bruno va trouver cette étoile mystérieuse, la 3ème depuis le début de son parcours.

« Les 12 coups de midi » : un nouvel indice sur l’étoile mystérieuse

Et alors que cette étoile ne délivre que très peu d’indices, voilà qu’un nouveau se dessine peu à peu. Regardez bien en bas et à droite de l’image ci-dessous.



Juste en dessous de l’éléphant, on a un objet de couleur rouge avec un gros point blanc dessus. Et il s’agit, mais vous l’aurez compris, de dés.

Nous avons donc désormais trois indices à notre disposition :

– Le pont « Tower Bridge » de Londres;

– un éléphant

– des dés rouges. On ne sait pas si la couleur a son importance dans l’état actuel des choses.

Jean-Luc Reichmann profite de son week-end

En attendant de savoir si Bruno sera effectivement éliminé entre le 24 et le 28 mars, Jean-Luc Reichmann profite du week-end pour s’aérer un peu. Et à vélo s’il vous plaît. Découvrez maintenant la photo qu’il a publié ce samedi matin sur les réseaux sociaux.

Superbe week-end Waouuuuh à Toussss ☀️… pic.twitter.com/7OpYGi82OB — Jean-Luc Reichmann (@JL_Reichmann) March 6, 2021

Rendez-vous avec « Les 12 coups de midi » tout à l’heure dès 12 heures sur TF1 ou en replay sur MYTF1.

Alors Bruno va t-il faire mentir la rumeur et être éliminé bien avant la fin du mois ? Le seul moyen de le savoir c’est de rester fidèle au jeu de TF1.

