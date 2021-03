« 12 coups de midi » du 21 mars 2021 : un chaton comme nouvel indice de l’étoile, nouveau coup de maître pour “Fifou Dingo”, alias Bruno !

5 ( 4 )

« 12 coups de midi » du 21 mars 2021. C’est dimanche et le dimanche vous préférez peut-être les repas en famille aux « 12 coups de midi ». Pas grave, on est là pour vous offrir le petit récapitulatif qui va bien. Aujourd’hui “Fifou Dingo”, alias Bruno, a signé un nouveau coup de maître à 10.000 euros dont 5.000 pour sa cagnotte. Quant à l’étoile mystérieuse, elle nous dévoilé un peu plus encore l’indice déjà perceptible depuis hier….



Annonces



Annonces



Annonces





« 12 coups de midi » du 21 mars 2021 : aujourd’hui…

Et on commence donc par la nouvelle victoire de Bruno qui participait au jeu pour la 61ème fois.

En ce dimanche midi, il a signé son 22ème coup de maître suite à une victoire à 10.000 euros. 5.000 sont donc venus gonfler le montant de sa cagnotte qui s’élève désormais 276.855 euros.

Pour la petite info, Bruno est désormais le 16ème plus grand maître de midi. Après avoir dépassé Hakim, il a dépassé Romain. Et on peut d’ores et déjà vous dire que c’est loin d’être fini pour lui !



Annonces





Qui se cache derrière l’étoile mystérieuse ? Un nouvel indice

Déjà perceptible depuis hier, un nouvel indice s’est un peu plus dévoilé aujourd’hui. Et alors que certains pensent qu’il s’agit d’un chat, la page « Qui se cache derrière l’étoile de midi ? » va plus loin encore et précise qu’il s’agit en fait d’un chaton ! Est-ce que cela a une importance ou pas ? Telle est la question. On ne devrait plus tarder à le savoir car Bruno est le plus rapide pour trouver les étoiles de midi.



Annonces





Récap des indices :

– en image de fond, un studio photo

– des chaînes qui, selon la page Facekook « Qui se cache derrière l’étoile de midi ? » n’existent pas sur la photo originale.

– un chaton

Qui ne se cache pas derrière l’étoile de midi ?

À défaut de connaître la bonne réponse, on sait déjà qu’il ne s’agit pas des personnalités suivantes, toutes proposées par Bruno : Jacques Chirac, Nikos Aliagas, Bérénice Bejo, Henri Salvador, Jacques Dutronc, Véronique Sanson, Françoise Hardy.

« 12 coups de midi » du 21 mars 2021 : vidéo replay

Comme vous aimez les images, voici une petite vidéo de l’émission d’aujourd’hui. Un petit extrait qui revient sur le nouveau coup de maître de notre Fifou Dinguo !

⭐[LES 12 COUPS DE MIDI] C'est encore un coup de maitre pour notre Fifou Dinguo ! 🥇 ➡️RDV demain à 12:00 avec @JL_Reichmann pour les @12Coups_tf1 pic.twitter.com/zt2yczvnXY — Les 12 Coups de Midi (@12Coups_tf1) March 21, 2021

►► Pour le replay intégral de l’émission, rendez-vous durant 7 jours sur la page dédiée de MYTF1.



Annonces





Prochain rendez-vous avec les « 12 coups de midi » demain, lundi 22 mars 2021, dès 12 heures sur TF1 et bien sûr en replay sur MYTF1/

L’étoile mystérieuse délivrera t-elle un nouvel indice ? Bruno va t-il encore nous scotcher en découvrant l’étoile mystérieuse bien avant que toutes les cases ne soient dévoilées ?

Noter cet article Cliquez sur les étoiles pour voter







Envoyer la note Note moyenne 5 / 5. Nombre de notes : 4 Aucune note

Liens sponsorisés