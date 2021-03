Un si grand soleil spoilers : les résumés jusqu’au 9 avril 2021

4.9 ( 11 )



Un si grand soleil en avance : résumés et spoilers jusqu’au 9 avril 2021 – Le week-end s’achève et si vous êtes fan de la série quotidienne de France 2 « Un si grand soleil », c’est le moment d’en savoir plus sur ce qui vous attend dans les prochains épisodes ! En effet, Stars Actu vous en dit plus avec les derniers spoilers transmis par la chaîne pour la semaine du lundi 5 au vendredi 9 avril 2021.



ATTENTION SPOILERS, ne lisez pas si vous ne voulez pas savoir.



Et dans deux semaines, on peut vous dire que le mariage d’Elise et Sofia se préparent. Dans le même temps, un braquage a lieu et au lycée, le débat sur le consentement prend une mauvaise tournure…

Quant à Alex et Virginie, ils ne semblent plus sur la même longueur d’ondes…



Lundi 5 avril 2021, épisode 616 : Alors qu’un braquage violent a lieu sur un aérodrome, Julien ne veut pas qu’Elisabeth s’immisce dans sa vie sentimentale. De son côté, Virginie a l’impression d’être la seule à se projeter dans l’avenir.

Mardi 6 avril 2021, épisode 617 : Les nouvelles vont vite à Montpellier, et des confidences faites à Davia pourraient en intéresser plus d’un. Par ailleurs, la police met en place une opération de surveillance qui n’enchante personne. Gary, lui, fait une découverte choquante.

Mercredi 7 avril 2021, épisode 618 : C’est le jour J au lycée, mais le débat sur le consentement va être perturbé par un acte de malveillance. Quant à Élise, elle veut un mariage de rêve, et Alex trouve que sa mission de surveillance n’est pas si ennuyeuse que ça, après tout…

Jeudi 8 avril 2021, épisode 619 : Alors qu’Enzo se sent pris au piège, Inès espère trouver vite une solution au problème qu’elle rencontre. Par ailleurs, si Jérémy ne semble pas prêt à tourner la page, Alex prend des initiatives hasardeuses.

Vendredi 9 avril 2021, épisode 620 : Tandis qu’Inès hésite à retourner au lycée, Jules se retrouve en bien mauvaise posture. De son côté, Alex est de plus en plus fuyant, et Julie est loin de se douter des enjeux qui pèsent sur elle.

Un si grand soleil en avance : spoilers et résumés précédents

Vous avez loupé les résumés en avance et autres spoilers précédents ? Pas de panique. Retrouvez également tous les résumés de « Un si grand soleil » :

du 22 au 27 mars 2021 en cliquant ICI

du 29 mars au 2 avril 2021 en cliquant ICI

