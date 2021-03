5 ( 4 )



Le sommaire et les reportages de « Sept à huit » du dimanche 21 mars 2021. Ce soir, et comme chaque dimanche, retrouvez Harry Roselmack dès 17h15 sur TF1 pour les deux magazines d’information de la chaîne « 7 à 8 » et « 7 à 8 Life ».



« Sept à huit » du dimanche 21 mars 2021 : sommaire et reportages de ce soir

Dans « 7 à 8 life », ils sont la crème des jeunes charcutiers et ils se battent pour le titre de meilleur apprenti de France.

Et dans « 7 à 8 ». Intimidations musclées ou meurtres, ils facturaient leurs contrats jusqu’à 50.000 euros. Une équipe de tueurs à gage issue des R.G. et de la D.G.S.E aurait sévi en France.

Egalement au sommaire un document exclusif sur une répression à huit-clos. En Birmanie, la détermination de la rue face à des policiers qui tirent sur la foule.



Et dans le portrait de la semaine d’Audrey Crespo-Mara, retrouvez le témoignage de bouleversant Betty Mannechez qui va nous raconter l’emprise d’un père incestueux qui n’a pas supporté que son projet lui échappe….

De l’inceste au meurtre. #BettyMannechez raconte l’emprise d’un père incestueux qui n’a pas supporté que son projet lui échappe. Un témoignage bouleversant, à retrouver dans le « Le Portrait de la Semaine » d’@audrey_crespo.

📺 Ce soir, dès 18h20 sur @TF1. #SeptAhuit pic.twitter.com/kj39cDRMJn — Sept à Huit (@7a8) March 21, 2021

D’autres reportages seront bien sûr au sommaire de « Sept à huit » et « Sept à huit Life » en ce dimanche 21 mars 2021

Pour les découvrir rendez-vous tout à l’heure à partir de 17h15 sur TF1 ou en replay sur le site et/ou l’application MYTF1.

