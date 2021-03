Audiences TV prime 4 mars 2021 : « Section de recherches » leader en hausse, « This is us » touche le fond

4.9 ( 7 )



Audiences TV prime 4 mars 2021. Les semaines se suivent et se ressemblent. Nouvelle victoire de TF1 hier soir avec « Section de recherches » et nouveau flop pour M6 avec « This is us » qui touche carrément le fond en se retrouvant sous la barre du million de téléspectateurs !



Ainsi l’avant-dernier épisode de « Section de recherches » a pu compter sur 5.87 millions de fidèles soit 26.2% de ceux qui avaient choisi de passer leur soirée de jeudi devant leur petit écran. Notez une pda de 18% auprès des femmes de moins de 50 ans responsables des achats. Rendez-vous jeudi prochain pour le final, un final synonyme de crossover avec Alice Nevers.

#Audiences @TF1 #SectionDeRecherches très large leader et en hausse avec

✅ 5,9 millions de tvsp et 18% pda Frda-50 Avant le grand final de la saison de jeudi prochain avec l'équipe d'Alice Nevers retrouvez le replay des épisodes sur @MYTF1 pic.twitter.com/yozkQNkyrJ — TF1 Pro (@TF1Pro) March 5, 2021



Audiences TV prime 4 mars 2021 : autres chaînes

La deuxième place est pour France 3 avec la rediffusion du film « Interstellar » de Christopher Nolan vu ou revu par 1.69 million de cinéphiles et 9.6% de part d’audience moyenne.

Soirée difficile pour les autres chaînes. Si France 2 complète le podium avec son magazine « Envoyé Spécial », seuls 1.45 million de Français ont répondu à l’appel soit 7% des téléspectateurs.

Succès confirmé pour Arte avec sa série « En Thérapie ». 1.37 million de fidèles et 6.3% de pda pour les quatre premiers épisodes de la soirée.

Alors que Lupin cartonne sur Netflix, notez le beau succès de W9 qui rediffusait le film « Arsène Lupin » porté par Romain Duris et Kristin Scott Thomas. Verdict : 1.20 million de téléspectateurs (pda 6.2%).

Énorme flop pour « This is us »

Pour « This is us » c’est la « Bérézina ». À peine 954.000 téléspectateurs en moyenne pour les deux premiers épisodes de la soirée soit seulement 4.5% du public présent devant son poste de télévision. Assez incompréhensible pour cette série qui cartonne aux Etats-Unis et qui a inspiré « Je te promets » sur TF1.

