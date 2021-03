4.5 ( 11 )



« This Is Us » du 4 mars 2021 : vos 5 épisodes de ce soir ! Comme nous vous l’avons annoncé il y a quelques jours à peine, M6 a choisi d’expédier la saison 4 de « This Is Us » à compter de ce soir. L’échec cuisant de la série en France a poussé la chaîne à se débarrasser des épisodes qui restaient en boîte. À compter de ce soir, 5 épisodes inédits seront ainsi diffusés à la suite.



« This Is Us » du 4 mars 2021 : vos 5 épisodes inédits de ce soir

Saison 4 – épisode 4 : La force d’une décision

Kevin se replonge dans son passé lorsqu’il apprend l’arrêt de la série « Manny ». Cassidy est préoccupée par son divorce. Rebecca rend visite à Randall à l’époque où il était étudiant et fait la rencontre de Beth et sa mère.

"Emmène-moi jusqu'au bout du monde."

L'aventure continue pour la famille Pearson dans votre série #ThisIsUs. 🥰

Saison 4 – épisode 5 : Repas de fête

Rebecca organise un dîner de famille pour fêter le mariage de Kevin et Sophie tout juste majeurs. À Philadelphie, Randall donne des conseils à Tess qui est victime d’une crise d’angoisse.

Saison 4 – épisode 6 : Bienvenue au club

Kate et Toby confient Jack à Rebecca le temps d’un week-end afin de passer du temps ensemble. Randall a du mal à trouver sa place parmi les conseillers municipaux. Jack tente de faire ses preuves pour se faire accepter par le père de Rebecca…

Saison 4 – épisode 7 : Dîner sans connivence

Jack invite à dîner Cory Lawrence, le professeur que Randall admire, afin de faire plus ample connaissance. Déjà et Malik ont séché les cours une journée, obligeant leurs parents à se rencontrer pour régler la situation.

Saison 4 – épisode 8 : Mauvais timing

Jack mange pour la première fois un aliment solide au plus grand désarroi de Kate car Toby n’est pas là pour assister à cette « première fois ». Déjà demande à revoir sa mère. Randall s’aperçoit que Rebecca a des troubles de mémoire.

Suite de saison 4 de « This Is Us » ce soir sur M6.

