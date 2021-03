Ici tout commence du 5 mars : Maxime défend Hortense (résumés + vidéo épisodes 89 et 90)

4.9 ( 7 )



Ici tout commence du 5 mars, résumés et vidéo des épisodes 89 et 90 – Après la déprogrammation d’hier pour cause de conférence de presse de Jean Castex, ce soir c’est double dose de votre feuilleton quotidien « Ici tout commence » qui vous attend avec deux épisodes à la suite. Et Maxime va prendre la défense d’Hortense, cible de rumeurs à l’insitut.



Un épisode inédit à découvrir dès 18h30 sur TF1 mais aussi en replay et en streaming gratuit sur myTF1 ici.



Ici tout commence – résumé de l’épisode 89

Enzo raconte aux sœurs Rivière avoir aperçu Hortense avec un de ses clients au restaurant AA. Client qui n’est autre qu’Hughes Leroy, le compatable de l’Institut ! Maxime arrive et reproche à Enzo de colporter de fausses rumeurs. Laetitia rassure Kelly, inquiète du chantage dont l’a menacée Marta.

Et alors qu’Hortense découvre la nouvelle rumeur qui circule à l’institut, Claire et Lisandro prennent une solution radicale. Maxime tente de protéger Mehdi et l’incite à avouer toute la vérité à Teyssier.



Ici tout commence – résumé de l’épisode 90

Avec l’aide de Célia et Eliott, Hortense est décidée à découvrir l’identité de celui qui l’a piégée. Claire est forcée d’avouer le chantage dont elle est victime. De son côté, Mehdi confesse à Maxime son mensonge alors que Teyssier est en plein dilemme. Chez les Rivière, le conflit s’intensifie. Caroline intervient pour apaiser les tensions entre Gaëtan et ses sœurs.

